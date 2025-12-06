به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نتایج نظرسنجی صورت گرفته در ۹ کشور اروپایی از سوی مرکز Le Grand Continent که مقر آن در پاریس است نشان میدهد ۴۸ درصد از ساکنان این کشورها آشکارا ترامپ را دشمن خود میدانند.
بر اساس این نظرسنجی ۶۲ درصد از بلژیکیها، ۵۷ درصد از فرانسویها و ۱۹ درصد از لهستانیها ترامپ را دشمن اروپا میدانند.
شرکت کنندگان در این نظرسنجی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، لهستان، پرتغال، بلژیک، هلند و کرواسی در عین حال نسبت به خطر جنگ با روسیه در سالهای آتی هشدار دادند.
تحلیلگران معتقدند که نتایج این نظرسنجی نشان میدهد اروپاییها از ضعف خود آگاه بوده و نگران هستند.
نظر شما