  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

نیمی از اروپایی‌ها ترامپ را دشمن خود می‌دانند

نیمی از اروپایی‌ها ترامپ را دشمن خود می‌دانند

نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در ۹ کشور اروپایی نشان می‌دهد حدود نیمی از شرکت کنندگان ترامپ را دشمن اروپا می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نتایج نظرسنجی صورت گرفته در ۹ کشور اروپایی از سوی مرکز Le Grand Continent که مقر آن در پاریس است نشان می‌دهد ۴۸ درصد از ساکنان این کشورها آشکارا ترامپ را دشمن خود می‌دانند.

بر اساس این نظرسنجی ۶۲ درصد از بلژیکی‌ها، ۵۷ درصد از فرانسوی‌ها و ۱۹ درصد از لهستانی‌ها ترامپ را دشمن اروپا می‌دانند.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، لهستان، پرتغال، بلژیک، هلند و کرواسی در عین حال نسبت به خطر جنگ با روسیه در سال‌های آتی هشدار دادند.

تحلیلگران معتقدند که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد اروپایی‌ها از ضعف خود آگاه بوده و نگران هستند.

کد خبر 6679276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها