۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

بلومبرگ: مذاکرات صلح اوکراین در فلوریدا دستاوردی نداشت

بلومبرگ: مذاکرات صلح اوکراین در فلوریدا دستاوردی نداشت

یک رسانه غربی با اشاره به دیدار مذاکره‌کنندگان آمریکا و اوکراین در فلوریدا، نوشت: این مذاکرات، بدون پیشرفت جدی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت: دیدارهای روزهای ۴ و ۵ دسامبر میان هیئت‌های آمریکا و اوکراین در فلوریدا، هیچ پیشرفت جدی در روند مذاکرات صلح ایجاد نکرده است.

وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر ضمن توصیف گفت‌وگوها به عنوان «سازنده»، اعلام کرده بود که طرفین در موضوعات مربوط به اقدامات امنیتی به توافق رسیده و درباره بازسازی اوکراین پس از جنگ نیز تبادل نظر کرده‌اند.

بلومبرگ نوشت: با وجود زبان مثبت در بیانیه‌ها، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد پیشرفتی بزرگ رخ داده یا حرکتی تازه در مذاکرات شکل گرفته است.

در این دیدارها، استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور صلح و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین و ژنرال آندری گناتوف رئیس ستاد کل ارتش اوکراین مذاکره کردند.

گفت‌وگوها قرار است در تاریخ ۶ دسامبر نیز ادامه یابد.

