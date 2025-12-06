دریافت 13 MB
کد خبر 6679291
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

رونمایی از سند راهبردی افق ۱۴۱۴ سازمان ثبت احوال کشور

رونمایی از سند راهبردی افق ۱۴۱۴ سازمان ثبت احوال کشور

سند راهبردی ۱۰ ساله افق سازمان ثبت احوال کشور تهیه و تدوین و طی مراسم توسط هاشم کارگر ریاست این سازمان رونمایی شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید