دریافت 13 MB کد خبر 6679291 https://mehrnews.com/x39MT5 ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ کد خبر 6679291 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ رونمایی از سند راهبردی افق ۱۴۱۴ سازمان ثبت احوال کشور سند راهبردی ۱۰ ساله افق سازمان ثبت احوال کشور تهیه و تدوین و طی مراسم توسط هاشم کارگر ریاست این سازمان رونمایی شد.
