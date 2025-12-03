۳۹۵۰ گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای طرح تا ۱۱ آذر ماه امسال، سه هزار ۹۵۵ گواهی انحصار وراثت برای وراث و ذینفعان در استان بوشهر صادر شد که از این تعداد هزار و ۹۵۴ گواهی به صورت خودکار برای متوفیان پس از پنجم مرداد ۱۴۰۴ و هزار و ۷۷۴ گواهی انحصار وراثت برای متوفیان پیش از این تاریخ و بر اساس درخواست وراث و ذینفعان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده است، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با بهره‌گیری از داده‌های پایگاه سببی و نسبی (پایگاه خانواده) و اطلاعات دریافتی از سایر دستگاه‌های ذیربط، فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت الکترونیکی و برخط انجام می‌دهد.

وی، به تشریح فرآیند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت پرداخت و گفت: پس از ثبت واقعه فوت، روند صدور گواهی انحصار وراثت به طور خودکار و غیرحضوری آغاز شده و ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز گواهی صادر و از طریق سامانه سهیم به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، افزود: به محض صدور گواهی انحصار وراثت، پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال می‌شود و دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.

عمرانی، با یادآوری مهلت ۱۰ روزه ثبت اعتراض، تاکید کرد: اگر گواهی انحصار وراثت صادر و متقاضی در گواهی مغایرتی مشاهده کند، از تاریخ صدور گواهی، تنها ۱۰ روز مهلت اعتراض دارد و پس از آن گواهی صادره قطعی می‌باشد.

وی، ادامه داد: وراث و ذینفعان برای ثبت اعتراض باید از سامانه سهیم ثبت احوال، قسمت اعتراض به گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.

عمرانی با توصیه به متقاضیان گواهی انحصار وراثت، گفت: به وراث و ذینفعان توصیه می‌شود پس از گذشت سه الی ۴ روز به سامانه سهیم مراجعه و وضعیت صدور گواهی انحصار وراثت را مشاهده کنند، چرا که شاید به دلیل ترافیک یا اختلال در سامانه‌ها، پیامک ارسالی را دریافت نکرده باشند، در این صورت مهلت ۱۰ روز از بین رفته و گواهی قطعیت پیدا می‌کند و چنانچه اعتراضی به گواهی صادره داشته باشند امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، با اشاره به اهداف اجرای این طرح در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: با راه‌اندازی این خدمت در سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سهیم) و سامانه وراثت، تمامی وراث و ذینفعان در هر زمان با استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.