به گزارش خبرنگار مهر، افزایش شمار مراجعات خانوادهها برای تعیین تکلیف سهام عدالت افراد فوتشده، موضوع انتقال این دارایی را دوباره به یکی از پرسشهای اصلی بازماندگان تبدیل کرده است. روند انتقال سهام عدالت، پیش از هر اقدام اداری و الکترونیکی، با دریافت گواهی انحصار وراثت آغاز میشود؛ سندی قضائی که ترکیب وراث و سهمالارث هر یک را مشخص میکند و بدون آن هیچ نهادی امکان انتقال سهام را ندارد. همین مرحله نخست، مبنای تمام مراحل بعدی محسوب میشود و نقش تعیینکنندهای در ادامه فرایند دارد.
پس از صدور گواهی انحصار وراثت از سامانه سهیم ثبت احوال، وراث میتوانند وارد مرحله اجرایی انتقال شوند. شرکت سپردهگذاری مرکزی روندی را که سالها به مراجعه حضوری و طی مراحل طولانی در دفاتر پیشخوان وابسته بود، اکنون بهطور کامل الکترونیکی انجام میدهد. هر یک از وراث باید در سامانه سجام ثبتنام کنند و کد بورسی بگیرند؛ سپس با ورود به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مدارک لازم از قبیل گواهی انحصار وراثت متوفی و مدارک هویتی را بارگذاری کنند.
بررسی، تطبیق مدارک و انتقال نهایی سهام از همین مسیر انجام میشود و نتیجه برای وراث قابل مشاهده است.
این تحول فرایند، زمان انتقال را از حدود ۲۰ روز به کمتر از چند روز کاهش داده و نیاز به مراجعه حضوری را حذف کرده است. علاوه بر این، سامانه امکان مشاهده نحوه تقسیم سهام میان وراث و رفع سریع نواقص مدارک را فراهم کرده و کل خدمات نیز بدون دریافت هزینه ارائه میشود.
به این ترتیب، انتقال سهام عدالت متوفیان که پیشتر یکی از پروندههای زمانبر خانوادهها محسوب میشد، اکنون با گذر از مرحله قضائی انحصار وراثت و ورود به مسیر الکترونیکی، به یک فرایند کوتاه، شفاف و قابل پیگیری برای بازماندگان تبدیل شده است.
