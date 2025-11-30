  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

سازمان ثبت احوال؛ دروازه ورود به حکمرانی داده در کشور

سازمان ثبت احوال؛ دروازه ورود به حکمرانی داده در کشور

رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به بخشنامه ابلاغی در خصوص استقرار نظام حکمرانی داده مبنا، این سازمان را به عنوان مرجع داده‌های هویتی و جمعیتی کشور، دروازه ورود به حکمرانی داده محور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در تشریح اهمیت نقش این سازمان در حکمرانی داده مبنا در کشور اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های هویتی و جمعیتی، نقطه آغاز و مرجع اصلی تحقق حکمرانی داده مبنا در کشور است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای بخشنامه حکمرانی داده مبنا افزود: اتصال کد ملی به کدپستی، مکان‌محور شدن اطلاعات هویتی، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و انتشار آمار، ارتقا سامانه‌ها و ارائه خدمات هوشمند از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که سازمان ثبت احوال کشور در این مسیر برداشته است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: هدف اصلی ما باز طراحی خدمات و ارائه سرویس‌های هوشمند بر اساس داده‌های معتبر، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت شهروندان است و در این راستا می‌توان به توسعه و پیاده سازی سامانه‌های هدا و سهیم در راستای احراز هویت و ارائه خدمات الکترونیک و همچنین صدور الکترونیک مدارک هویتی همچون گواهی ولادت، گواهی انحصار وراثت و… اشاره نمود.

کارگر خاطرنشان کرد: ثبت احوال کشور به عنوان دروازه ورود به حکمرانی داده در کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تحقق دولت هوشمند ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6672953
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها