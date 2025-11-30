سازمان ثبت احوال؛ دروازه ورود به حکمرانی داده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در تشریح اهمیت نقش این سازمان در حکمرانی داده مبنا در کشور اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های هویتی و جمعیتی، نقطه آغاز و مرجع اصلی تحقق حکمرانی داده مبنا در کشور است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای بخشنامه حکمرانی داده مبنا افزود: اتصال کد ملی به کدپستی، مکان‌محور شدن اطلاعات هویتی، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و انتشار آمار، ارتقا سامانه‌ها و ارائه خدمات هوشمند از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که سازمان ثبت احوال کشور در این مسیر برداشته است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: هدف اصلی ما باز طراحی خدمات و ارائه سرویس‌های هوشمند بر اساس داده‌های معتبر، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت شهروندان است و در این راستا می‌توان به توسعه و پیاده سازی سامانه‌های هدا و سهیم در راستای احراز هویت و ارائه خدمات الکترونیک و همچنین صدور الکترونیک مدارک هویتی همچون گواهی ولادت، گواهی انحصار وراثت و… اشاره نمود.

کارگر خاطرنشان کرد: ثبت احوال کشور به عنوان دروازه ورود به حکمرانی داده در کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تحقق دولت هوشمند ایفا خواهد کرد.