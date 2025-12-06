سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت احوال رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به رونمایی از «سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت‌احوال کشور»، گفت: این سند طی ۲ سال و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و اساتید برجسته در حوزه‌های مدیریتی، فناوری، حقوقی و سایر حوزه‌ها تهیه شده است.

هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: توسعه فناوری‌های نوین و ورود به عصر جدیدی از تحولات فناورانه و اجتماعی، این سازمان نیز با رویکرد هوشمند سازی خدمات و ایجاد سازمانی پویا و مجازی با حفظ دستاوردهای گذشته به سمت برنامه ریزی در مسیر آینده گام برداشته است و در این راستا اقدام به تدوین سند راهبردی سازمان ثبت احوال کشور در افق ۱۴۱۴ کرده است.

وی افزود: این سند با رویکرد توسعه خدمات هوشمند و تبدیل سازمان به مرجع اصلی حکمرانی داده در حوزه اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور تدوین شده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بیان داشت: سند حاضر، نقشه راه گذار سازمان از نظام سند محور به نظام شناسه محور و گذر از آمار حیاتی به آمارهای جامع انسانی و تبدیل خدمات حضوری به خدمات کاملاً دیجیتال است که با حفظ نقش خود در ثبت دقیق وقایع حیاتی، ضمن تولید دانش، تحلیل گر روندهای جمعیتی و پشتیبان اصلی تصمیم گیری های کلان ملی باشد.

وی با اشاره به بخشی از اهداف این سند اظهار داشت: ارتقای جایگاه سازمان ثبت احوال در معماری حکمرانی کشور، توسعه و توانمند سازی سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های امنیتی و تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال در مسیر پیاده سازی دولت هوشمند و استقرار حکمرانی داده در کشور از اهداف سند راهبردی است.