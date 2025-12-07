خبرگزاری مهر، گروه استانها- کوروش دیباج: اصفهان، شهری با میراث جهانی و جاذبههای تاریخی بینظیر، در نقطهای حساس از توسعه گردشگری قرار دارد. کمآبی و آلودگی هوا تجربه بازدیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از گردشگران ترجیح میدهند مقصدهای جایگزین را انتخاب کنند. کاهش جریان آب در زایندهرود و کیفیت پایین هوای شهر، چالشی مهم برای جذب و نگهداشت گردشگر ایجاد کرده و نیاز به راهکارهای پایدار و نوآورانه را بیش از پیش آشکار میکند.
توسعه گردشگری یکی از سه اولویت اصلی استاندار اصفهان است و ایجاد هتلهای سبز به عنوان الگویی مدرن و مسئولانه میتواند جایگاه این شهر را در صنعت گردشگری تثبیت کند. مدلهای موفق جهانی نشان میدهند هتلهای سبز با طراحی مبتنی بر پایداری محیط زیست، مصرف بهینه منابع و استفاده از فناوریهای نوین، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، تجربهای متفاوت و به یادماندنی برای گردشگران ایجاد میکنند و هویت اصفهان را به عنوان مقصدی پیشرو در گردشگری پایدار تقویت میکنند.
این گزارش به بررسی روند توسعه هتلهای سبز در اصفهان، اقدامات اجرایی انجام شده، چالشهای پیش رو و برنامههای تشویقی دولت و استانداری برای هتلداران خواهد پرداخت. همچنین چشمانداز آینده گردشگری پایدار در استان و نقش هتلهای سبز در ارتقای کیفیت تجربه گردشگران و حفاظت از منابع طبیعی مورد تحلیل قرار میگیرد.
ادامه این گزارش، تصویری جامع از مسیر تحول گردشگری اصفهان در راستای توسعه پایدار ارائه خواهد کرد و نشان میدهد چگونه شهر تاریخی ایران میتواند همزمان محیط زیست و صنعت گردشگری خود را ارتقا دهد.
هتلهای سبز ضرورت فوری برای حفظ جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری
سعید پورفروغی، کارشناس گردشگری پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی کمآبی و آلودگی هوا در اصفهان، میتواند صنعت گردشگری این شهر تاریخی را با بحران جدی مواجه کند، گفت: هتلهای سبز میتوانند کلید عبور از این بحران باشند.
وی افزود: هتلهای سبز با کاهش مصرف آب و انرژی، بازیافت ضایعات و استفاده از منابع تجدیدپذیر، هم هزینههای عملیاتی مجموعهها را کاهش میدهند و هم فشار محیطزیستی شهر را کاهش میدهند؛ اقدامی که دیگر قابل تأخیر نیست.
این کارشناس گردشگری پایدار تصریح کرد: اصفهان به عنوان مقصد اصلی گردشگری داخلی و بینالمللی، با چالشهایی مواجه است که نه تنها به منابع طبیعی، بلکه به کیفیت تجربه گردشگران آسیب میرساند. هتلهای سبز میتوانند الگویی عملی برای مصرف بهینه منابع باشند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله انرژی خورشیدی و مدیریت هوشمند مصرف آب و برق، نقش محیطزیستی خود را عملیاتی کنند.
وی تصریح کرد: اقدامات محیطزیستی در هتلها صرفاً به کاهش هزینهها محدود نمیشود. استفاده از محصولات ارگانیک، کنترل ضایعات و کیفیت مواد غذایی، ضمن ارتقای سلامت مهمانان، تصویر اصفهان به عنوان شهری پیشرو در گردشگری پایدار را تثبیت میکند و میتواند انگیزه سرمایهگذاری جدید در بخش هتلداری ایجاد کند.
پورفروغی هشدار داد که اگر روند توسعه هتلهای سبز در اصفهان سرعت نگیرد، شهر با افزایش فشار محیطزیستی و کاهش جذابیت گردشگری مواجه خواهد شد. هتلهای سبز تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت فوری برای حفظ جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی استان به شمار میروند.
هتلهای سبز؛ راهکاری پایدار برای گردشگری اصفهان در بحران کمآبی و آلودگی هوا
امیر کرم زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت هتلهای سبز و نقش آنها در مدیریت مصرف انرژی و منابع طبیعی، تأکید کرد: این پروژهها میتوانند کیفیت خدمات گردشگری را ارتقا دهند و به کاهش اثرات منفی زیستمحیطی کمک کنند.
وی با بیان اینکه هتلهای سبز شامل مجموعهای از اقدامات در حوزه مصرف انرژی، آب و مدیریت زباله است، اظهار کرد: هدف ما این است که هتلها به سمت برند سبز حرکت کنند و بهرهوری در مصرف انرژی، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت خدمات ارتقا یابد. استفاده از انرژیهای خورشیدی، شیرهای آب الکترونیک و فناوریهای نوین برای کاهش مصرف برق و گاز، از مهمترین راهکارها به شمار میروند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: مسائل مرتبط با مدیریت زباله و کیفیت مواد غذایی در هتلها اهمیت ویژه دارد. استفاده از محصولات ارگانیک و سالم، کنترل میزان کالری و جلوگیری از مصرف بیش از حد روغن و قند، ضمن حفظ سلامت مهمانان، به حفظ محیط زیست نیز کمک میکند. همه این موارد در مجموع یک هتل سبز را تشکیل میدهد که مدیریت منابع و رضایتمندی مشتریان را همزمان تأمین میکند.
هتلهای سبز و مزیتهای اقتصادی و محیطزیستی
وی با تأکید بر اینکه توسعه هتلهای سبز تنها به ابعاد محیطزیستی محدود نمیشود، اظهار کرد: هتلداران با سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند هزینههای عملیاتی خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهند. مثلاً هتلی که بتواند بخشی از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کند، در ماههای آینده صرفهجویی مالی قابل توجهی خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: دولت نیز با ارائه مشوقها و تسهیلات مالی، هتلداران را به سرمایهگذاری در پروژههای سبز تشویق میکند. از معافیتهای مالیاتی گرفته تا کمک به تأمین سرمایه برای تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر، این حمایتها مسیر حرکت به سمت هتلهای سبز را هموار میکند.
وی درباره اهمیت این طرح در شرایط بحرانی کمآبی و آلودگی هوا توضیح داد: استفاده بهینه از منابع آب و انرژی در هتلها، علاوه بر کاهش هزینهها، به کاهش فشار بر شبکههای عمومی برق و آب نیز کمک میکند. این اقدامات در مجموع باعث میشود که صنعت گردشگری استان همزمان با توسعه، مسئولیتهای محیطزیستی خود را نیز انجام دهد.
وضعیت هتلهای سبز در اصفهان و روند توسعه آنها
کرم زاده درباره وضعیت هتلهای سبز در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر هتل سبز کامل و صددرصد نداریم، اما برخی هتلها اقداماتی در این زمینه آغاز کردهاند. به عنوان مثال برخی مجموعهها بخشی از برق خود را از طریق ژنراتورها و انرژی خورشیدی تولید میکنند. این روند گامبهگام ادامه دارد و باید پروسه زمانی طی شود تا هتلها بتوانند به استانداردهای کامل سبز دست یابند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد هتلهای سبز در شهر اصفهان، گفت: در مجموع حدود ۱۳۰۰ تأسیسات گردشگری شامل هتلها، بومگردیها، خانههای مسافر و مجموعههای رستوران سنتی وجود دارد. این پروژه تازه آغاز شده و نمیتوان درصد دقیقی از هتلهای کاملاً سبز ارائه کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به سیاستهای تشویقی استان توضیح داد: سیاست اصلی ما ایجاد مشوقها برای هتلداران است. وقتی هتلدار میبیند با تولید انرژی خود میتواند هزینههای عملیاتی را کاهش دهد و از حمایتهای مالی دولت بهرهمند شود، انگیزه برای اجرای استانداردهای هتل سبز افزایش مییابد. این اقدامات شامل تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و حمایت در حوزه انرژی است.
چالشها و راهکارهای توسعه هتلهای سبز در اصفهان
کرم زاده با اشاره به چالشهای اجرای هتلهای سبز در استان اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات، پیشبینیهای اولیه در زمان ساخت یا بازسازی هتلها بوده است. جانمایی تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر مانند ژنراتورها و پنلهای خورشیدی نیاز به مطالعه مجدد دارد. این موضوع از مهمترین چالشهای فنی و مدیریتی است.
وی افزود: چالش دیگر هزینههای اولیه سرمایهگذاری است. یا باید از طریق وام و تسهیلات مالی باشد یا سرمایهگذار شخصاً سرمایهگذاری کند تا پروژهها به مرحله اجرا برسند. در کنار این، آموزش کارکنان و ارتقای آگاهی مدیریت هتلها درباره اهمیت بهرهوری انرژی و کاهش ضایعات نیز از مسائل حیاتی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر نقش برنامهریزی و سیاستهای تشویقی گفت: با اجرای استانداردهای هتلهای سبز، هم کیفیت خدمات افزایش مییابد و هم اثرات منفی محیطزیستی کاهش مییابد. در بلندمدت، این اقدام باعث جذب بیشتر گردشگر، رضایتمندی خانوادهها و بهبود جایگاه شهر اصفهان در صنعت گردشگری پایدار خواهد شد.
هتلهای سبز، اولویت وزارت گردشگری برای توسعه پایدار گردشگری در اصفهان
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز با تأکید بر اهمیت توسعه هتلهای سبز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هتلهای سبز به عنوان راهکاری پایدار برای کاهش مصرف انرژی، مدیریت منابع آب و کنترل ضایعات، نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت گردشگری و حفاظت از محیط زیست دارند و توسعه این هتلها یکی از اولویتهای وزارتخانه در سالهای اخیر محسوب میشود.
وی با اشاره به روند ورود گردشگران خارجی به کشور افزود: در سال گذشته بیش از ۱۴۳ هزار نفر گردشگر وارد کشور شدهاند و بر اساس آمارهای وزارتخانه، این تعداد در ماههای مختلف با نوساناتی همراه بوده است.
وی توضیح داد: فروردین نسبت به سال قبل رشد حدود هشت درصد داشته، در خرداد تحت تأثیر شرایط منطقه کاهش ۲۲ درصدی را شاهد بودیم و در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۵۲، ۲۸ و ۱۸ درصد رشد مثبت ثبت شد. این آمار نشان میدهد گردشگری کشور به سرعت به شرایط جدید و چالشهای منطقهای واکنش نشان میدهد و ضرورت توسعه زیرساختهای پایدار در مقاصد گردشگری به ویژه شهرهای تاریخی افزایش یافته است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: توجه ویژه به هتلهای سبز در شهرهایی مانند اصفهان ضروری است، زیرا این شهر به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری داخلی و خارجی نیازمند زیرساختهایی است که هم کیفیت خدمات را افزایش دهد و هم فشار زیستمحیطی بر شهر را کاهش دهد.
وی افزود: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش مصرف آب و برق، مدیریت ضایعات و ارتقای سلامت و کیفیت خدمات غذایی در هتلها، از شاخصهای اصلی تعریف هتل سبز محسوب میشوند و وزارتخانه با ارائه مشوقها و حمایتهای مالی در تلاش است سرمایهگذاران و هتلداران را به اجرای این استانداردها ترغیب کند.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اهمیت اصفهان در گردشگری کشور اظهار کرد: اصفهان به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و توسعه هتلهای سبز میتواند علاوه بر حفظ محیط زیست، نقش مؤثری در ارتقای تجربه متفاوت گردشگران ایفا کند.
وی افزود: وزارتخانه به همراه استاندار اصفهان و سایر مسئولان استانی در حال برنامهریزی برای حمایت از زیرساختهای گردشگری و توسعه هتلهای سبز است تا اصفهان بتواند الگویی موفق برای گردشگری پایدار در کشور باشد.
هتلهای سبز؛ کلید ارتقای گردشگری پایدار در اصفهان
توسعه هتلهای سبز در اصفهان فرصتی بینظیر برای حفظ جایگاه شهر در گردشگری ملی و بینالمللی است. این هتلها با مدیریت منابع آب و انرژی، کنترل ضایعات و ارتقای کیفیت خدمات، هم هزینهها را کاهش میدهند و هم فشار زیستمحیطی بر شهر را کمتر میکنند. سیاستهای تشویقی دولت و همکاری سرمایهگذاران، مسیر حرکت به سمت هتلهای سبز را هموار کرده و اصفهان را به الگویی موفق در گردشگری پایدار تبدیل میکند، تجربهای متفاوت و مسئولانه برای گردشگران رقم میزند و آینده صنعت هتلداری استان را تضمین میکند.
نظر شما