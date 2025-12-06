  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

یک محکوم به قصاص در نکا بعد از تحمل ۱۲ سال حبس رهایی یافت

نکا- دادستان عمومی و انقلاب نکا از رهایی یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان، پس از تحمل ۱۲ سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قاسمیان عزیزی افزود: یک محکوم به قصاص نفس که از سال ۱۳۹۲ در شهرستان نکا در حبس بسر می‌برد، پس از تحمل ۱۲ سال حبس رضایت اولیای دم و در راستای پویش مردمی «به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، از دار مجازات رهایی یافت.

دادستان نکا تاکید کرد: با تلاش‌های بی‌وقفه و خداپسندانه مسئولین قضائی، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح یاران زندان، متهم در آستانه اجرای حکم، با گذشت کریمانه اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافت.

قاسمیان عزیزی با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد: ان شاء الله با گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، شاید رهایی تعداد بیشتری از محکومان از قصاص نفس در استان مازندران باشیم.

به گزارش مهر، مازندران، در سال ۱۴۰۳ حائز رتبه اول کشوری در ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش شد و در این راستا از سوی رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفت.

