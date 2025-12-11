لغو دو حکم قصاص در بهارستان؛ جوان ۱۸ ساله به زندگی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از لغو دو حکم قصاص با گذشت خانواده‌های اولیای دم همزمان با ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

دادستان بهارستان با بیان اینکه این رخداد جلوه‌ای ارزشمند از ترویج فرهنگ صلح و مدارا در جامعه است، اظهار داشت: در روزهای خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، واحد صلح و سازش دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان با تلاش‌های مستمر و همراهی جمعی از خیرین، موفق شد زمینه رهایی دو محکوم به قصاص را فراهم کند.

وی افزود: یکی از این محکومان جوانی ۱۸ ساله بود که آینده‌اش در معرض تباهی قرار داشت اما به برکت گذشت اولیای دم، فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به زندگی و جبران خطا یافت.

دادستان بهارستان با اشاره به روند صلح و سازش در این پرونده‌ها گفت: برگزاری نشست‌های مکرر میان خانواده‌ها، جلسات تخصصی میانجی‌گری و همراهی خیرین نیک‌اندیش، مسیر رسیدن به توافق نهایی را فراهم کرد و نهایتاً اولیای دم با چشم‌پوشی از حق مسلم خود، گذشت را بر انتقام ترجیح دادند.

احمدی این اقدام را الگویی درخشان برای تقویت آرامش اجتماعی دانست و تصریح کرد: فرهنگ گذشت، نشانه بلوغ اجتماعی و ضامن شکل‌گیری جامعه‌ای آرام و بانشاط است.

وی در پایان از روحیه کریمانه خانواده‌های اولیای دم قدردانی کرد و بر توسعه سازوکارهای صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تأکید کرد.