یک محکوم به قصاص در رامسر از دار مجازات رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: این زندانی که به دلیل ارتکاب قتل در جریان یک درگیری در رامسر به قصاص نفس محکوم شده بود، با تلاش و پیگیری دادستان رامسر و مسئولان موفق به جلب رضایت اولیای دم شد و از مجازات قصاص رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این اقدام خداپسندانه در آستانه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و در راستای ترویج صلح و سازش انجام شد و با کسب رضایت اولیای دم، پس از سه سال تحمل حبس، به آزادی این زندانی منجر شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: بی‌شک تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی در جهت مصالحه و سازش، نقش ارزنده و اثربخشی در حل و فصل دعاوی و اختلافات و همچنین ترویج فرهنگ عفو و گذشت در جامعه ایفا می‌کند.