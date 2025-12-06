سالاری: بزرگترین مرکز داده جنوبشرق کشور در کرمان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات و دستاوردهای اقتصادی استان کرمان در یک سال گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات استان کرمان، بهبود فضای کسب و کار است، به طوری که در رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در پایش پاییز سال ۱۴۰۴ و آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان کرمان رتبه سوم کشور را دارد.

وی از کاهش نرخ بیکاری استان کرمان از ۱۰.۹ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۷.۷ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبرداد و افزود: کاهش ۳.۲ واحد درصدی نشان دهنده یکی از برون‌دادهای مهم در اشتغال استان کرمان است.

سالاری، بیان کرد: بررسی نرخ بیکاری در استان کرمان با برآورد نقطه‌ای ۸.۲ در تابستان ۱۴۰۳ که از میانگین کشوری ۷.۵ درصد بالاتر بوده، در مقایسه با نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ که برابر با ۶.۸ است از مقدار ۷.۳ میانگین کشوری کمتر شده و حاکی از آن است که با کاهش ۱.۴ درصدی منجر به اشتغالزایی بیشتر و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شده است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان کرمان اشاره داشت و گفت: پیگیری فعال‌سازی منطقه ویژه جازموریان به عنوان چهارمین منطقه ویژه استان کرمان با تغییر سازمان سرمایه‌گذار در یکی از محروم‌ترین نقاط استان انجام شد.

سالاری، بیان کرد: همچنین در این مدت بندر خشک سیرجان به عنوان یکی از سه بندر خشک پشتیبان بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری و صنعتی کشور شناخته شد.

وی تصریح کرد: اخذ مجوز احداث مرکز لجستیک کرمان به مساحت اولیه ۲۰۰ هکتار، ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی راین، بافت و سیرجان، صدور مجوز آغاز عملیات ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق انرژی خورشیدی در راستای رفع ناترازی‌ها و تأمین انرژی صنایع، پیگیری ایجاد شهرک‌های صنعتی شیمیایی و معدنی کرمان و منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی جیرفت نیز در یک سال گذشته انجام شد.

سالاری، از پیگیری‌ها برای ایجاد بزرگترین مرکز داده جنوب شرق کشور در راستای تبدیل استان کرمان به قطب هوش مصنوعی و ایجاد اولین باربری بین‌المللی استان خبر داد.

