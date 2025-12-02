محمد علی طالبی: استان کرمان در حوزه فیبرنوری و اینترنت عقب ماندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهمترین ویژگی استان را در بزرگی آن به لحاظ پهنه جغرافیایی تا شاخص‌های متعدد در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی دانست.

وی ادامه داد: کرمان استانی برخوردار از ظرفیت‌های زیاد در حوزه ارتباطات، اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال است و امیدواریم در سفر امروز وزیر ارتباطات شاهد اتفاقات خوب در این حوزه در استان باشیم.

وی افزود: برخورداری کرمان از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند رقم زننده اتفاقات خوب و مثبتی برای استان باشد، این اتفاقات در پشتیبانی از برنامه‌های حوزه ارتباطات یا بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و یا به عنوان سرمایه‌گذار برای پروژه‌های تحول‌آفرین؛ باشد.

استاندار کرمان به اهمیت راهبری ظرفیت‌ها پرداخت و با اشاره به اعتبار مالیاتی گفت: کرمان رتبه بالایی را در پرداخت مالیات دارد و سهم اعتبار مالیاتی از این محل هم قابل توجه است، اما در مقایسه این ظرفیت با رتبه نهم کرمان در اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که باید جایگاه ما ارتقا یابد.

طالبی با اشاره به سند کرمان برفراز افزود: از راهبردهای مدنظر این سند، موضوع اقتصاد دانش‌بنیان است که جهش دیجیتالی در استان به وجود آوریم، چون اعتقاد داریم که این حوزه زیربنای دیگر برنامه‌های تحول‌آفرین در استان است.

وی خاطرنشان کرد: سهم ۴ درصدی استان کرمان از اقتصاد دیجیتال راضی کننده نیست و از طرفی توسعه ارتباطات را پیش‌نیاز تحول در موضوعات محوری استان می‌دانیم.

استاندار کرمان با بیان اینکه اعتقاد داریم که کرمان به اندازه وسعت جغرافیایی خود، محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و فناوری و نوآوری است افزود: کارهای بزرگی از جمله ایجاد بزرگترین زیست بوم فناوری کشور، (نئوبانک تخصصی معدن در استان) آغاز شده است.

طالبی تصریح کرد: اپراتوری امنیت سایبری برای امنیت معادن و اپراتوری هوش مصنوعی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند در استان کرمان به عنوان پروژه‌های محوری تحول‌آفرین انجام گیرد.

کرمان می‌تواند پایلوت تحول دیجیتال باشد

استاندار کرمان با بیان اینکه این استان را می‌توانیم پایلوت تحول دیجیتال کشور در نظر بگیریم، افزود: کرمان با وجود همه اقدامات و عملکردها، با عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه فیبرنوری و اینترنت مواجه است.

طالبی به طولانی‌بودن راه‌های استان و تعدد راه‌های فرعی و روستایی اشاره داشت و گفت: راه‌های روستایی استان به لحاظ پوشش شبکه با مشکل مواجه هستند و باید تقویت شوند.

وی تاکید کرد: پوشش شبکه‌های همراه اول و ایرانسل در روستاهای استان از جمله روستای نمونه گردشگری جهان "شفیع‌آباد" از انتظارات استان، مردم و گردشگران است.

استاندار کرمان، تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان را برای تأمین مالی شرکت‌های حوزه فاوا لازم دانست.