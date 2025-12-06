به گزارش خبرنگار مهر، این نظرسنجی با هدف دریافت دیدگاههای میدانی طلاب و خانوادههای آنان و مشارکتدادن جامعه هدف در طراحی برنامههای آینده انجام میشود.
بهگفته مسئولان مرکز خدمات، این فراخوان یک نظرسنجی متعارف نیست؛ بلکه فرصتی رسمی برای انعکاس برداشتهای واقعی طلاب از خدمات موجود و انتقال تجربههای آنان به فرایند سیاستگذاری محسوب میشود.
نخستین نظرسنجی راهبردی مرکز خدمات حوزههای علمیه بر سه محور اصلی متمرکز است که شامل ارزیابی میزان اهمیت خدمات مرکز در زندگی، معیشت و آرامش خانوادههای طلاب در سالهای پیشِ رو؛ سنجش سطح رضایتمندی از خدمات دریافتی در ۱۲ ماه گذشته و بررسی نحوه پاسخگویی، میزان رعایت عدالت و کرامت در ارائه خدمات، و تأثیر این خدمات بر کیفیت زندگی است.
مرکز خدمات حوزههای علمیه اعلام کرده است که نتایج این ارزیابیها نقش تعیینکنندهای در تنظیم رویکردهای دهساله آینده خواهد داشت.
افرادی که هر سه نظرسنجی اصلی را بهطور کامل تکمیل کنند، در قرعهکشی جوایز شرکت داده میشوند. در این قرعهکشی، به ۵۰ نفر هر کدام یکمیلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
زمان برگزاری قرعهکشی ۲۲ بهمنماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شده است.
تکمیل پرسشنامه حدود ۱۵ دقیقه زمان نیاز دارد و لینک نظرسنجی در سامانه سخا موجود است.
مرکز خدمات حوزههای علمیه در پایان از مشارکت آگاهانه طلاب قدردانی کرده و تأکید کرده است که نظرات آنان مسیر تصمیمگیریهای کلان دهساله آینده را شکل خواهد داد.
