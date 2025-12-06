روایتی تازه از حماسه پاوه؛ «احمد کشوری» نخستین داوطلب شکستن محاصره بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت امیر سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری به مناسبت سالروز شهادت این شهید، با حضور خانواده شهدا، جمعی از فرماندهان نظامی، مسئولان لشکری و کشوری، فرمانده هوانیروز ارتش، وزیر اقتصاد و ارتباط تصویری با وزیر نیرو برگزار شد.

در بخش‌هایی از مراسم، شهید احمد کشوری شخصیتی چندوجهی توصیف شد؛ ایرانی اصیل، مسلمان تمام‌عیار، فرزند لرستان، مدفون در تهران، مازندرانی کیاکلایی، آموزش دیده اصفهان، تهران و بابل، مبارز کردستان و ایلام، هنرمند، ذاکر اهل بیت، انقلابی، آگاه و عالم و به گفته برگزارکنندگان، کشوری «مسلمان واقعی بود، نه شناسنامه‌ای.»

علی کشوری به مناسبت سالروز شهادت شهید احمد کشوری و روز هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: سرلشکر خلبان احمد کشوری در طول دوران پیش از جنگ تحمیلی و پس از آغاز رسمی آن، با جانفشانی و شجاعت مثال‌زدنی در مناطق غرب کشور، از کردستان و کرمانشاه تا ایلام، با دشمن مقابله کرد و نمونه‌ای از ایثار و فداکاری را برای همه ما به جای گذاشت.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیر کشوری از تمامی هستی خود گذشت؛ خانواده، فرزندان و در نهایت جان خود را فدای کشور کرد. در یکی از عملیات‌ها، پس از پاکسازی مرزهای غربی و انهدام شمار قابل‌توجهی از تانک‌ها و نفربرهای دشمن، در مسیر بازگشت مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس مطرح کرد: امیدوارم یاد و نام این شهیدان را زنده نگه داشته و با الگو گرفتن از سلوک و منش آنان و بنده به عنوان خادم ملت در مجلس، در مسیر خدمت به مردم گام بردارم، همچنین تلاش کنیم تا با صداقت، مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر، شرمنده خون آنان نباشیم و همانند ایشان، از هرچه داریم، برای آرامش و امنیت کشور و مردم‌مان بگذریم.

روایت فرمانده هوانیروز از رشادت‌های شهید کشوری

در این مراسم امیر خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش، با برشمردن ویژگی‌های اخلاقی و عملیاتی شهید کشوری، وی را نماد شجاعت و باور دانست و با اشاره به نقش برجسته شهید در عملیات پاوه، گفت: شهید کشوری نخستین داوطلب برای امدادرسانی و شکستن محاصره پاوه بود و با وجود سختی‌ها و پیچیدگی‌های منطقه، با روحیه‌ای استوار وارد میدان شد و مأموریت را به بهترین وجه به انجام رسانید.

در ادامه فرمانده سپاه مازندران نیز با تأکید بر «مکتبی بودن» و باور عمیق شهید کشوری به مبانی اسلام و انقلاب، گفت: این ایمان و اعتقاد سبب شد کشوری در بحرانی‌ترین روزهای آغاز جنگ تحمیلی، بدون تردید در خط مقدم حاضر شود و با همه توان از مرزهای غرب کشور دفاع کند.