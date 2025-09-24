کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش مقدم از کشف ۶ دستگاه ماینر در حواشی شهرستان گچساران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.

وی افزود: تعداد کشف و ضبط ماینر های غیر مجاز در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته رشد حدود ۶ برابری داشته است.

مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز در ۲۶ مرکز کشف شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد ماینر در هر ساعت معادل مصرف برق ۱۲۵۰ خانوار منطقه معتدل سردسیر در زمان اوج بار برق مصرف می‌کنند، اظهار کرد: سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید برق این تعداد ماینر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که این خود گویای میزان خسارت به شبکه برق و اموال عموی است.

تابش مقدم تاکید کرد: این تعداد ماینر ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و به محیط زیست آسیب می‌رسانند.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز، تعداد ۱۱۰۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است یادآوری کرد: این ماینرها معادل برق مصرفی بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه مصرف می‌کنند.