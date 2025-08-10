جدال ماینرها با برق کهگیلویه و بویراحمد؛ کشف ۱۰۶۲ ماینر طی یک سال

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که کهگیلویه و بویراحمد با مشکل تأمین انرژی به ویژه برق روب رو است و منابع تولید و تأمین انرژی هم با چالش مواجه شدهاند دستگاههای استخراج رمز ارزهای دیجیتال یا همان ماینرها فعالیت میکنند و با مصرف برق زیاد چالشی برای شبکه برق این استان ایجاد کردهاند.
موضوعی که این روزها پایداری شبکه برق را تهدید و باعث شده مدیریت مصرف برق یا همان خاموشیهای با برنامه ۲ ساعته افزایش یابد.
روزی نیست که مزرعه استخراج رمز ارز در مناطق مختلف این استان کشف نشود، از یاسوج گرفته تا گچساران و دهدشت، گزارشهای کشف به رسانهها ارسال میشود.
این دستگاهها با مصرف زیاد برق، فشار زیادی به شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد وارد کردهاند.
ماینرها علاوه بر خسارت به مصرف برق زبالههای الکترونیکی را افزایش میدهند
به گفته کارشناس شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اصلیترین مشکل ماینر مصرف بیش از حد برق است و افرادی که دستگاه ماینر دارند باید برق سه فاز داشته باشند.
سید شهاب الدین عبدلی میافزاید: در این پروسه، دستگاهها باید به صورت ۲۴ ساعته روشن باشند تا عملیات استخراج تکمیل شود و روشن بودن ۲۴ ساعته دستگاه باعث تولید گرمای زیاد نیز میشود.
وی بیان کرد: براساس شاخصها، انجام هر تراکنش بیت کوین هزار و ۵۴۴ کیلووات ساعت برق مصرف میکند.
کارشناس شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین، تجهیزات استخراج رمز ارز به سرعت قدیمی میشوند و حجم زیادی از زبالههای الکترونیکی را تولید میکنند که این اقدام منجر به افزایش تولید گازهای گلخانهای و تخریب محیط زیست میشود.
از طرفی در یک سال اخیر شاهد هستیم که مصرف زیاد برق ماینرها آنقدر اهمیت داشت که وزارت نیرو برای شناسایی و کشف مزارع غیرمجاز رمز ارز دست به جیب شود و پاداش دهد که تاکنون بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش عوامل معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان پرداخت شده است.
امحاء ۲۲۴ دستگاه ماینر در کهگیلویه و بویراحمد
۸ خرداد ماه امسال بود که با حضور مسئولان قضائی، دولتی و اصحاب رسانه نیز ۲۲۴ دستگاه ماینر امحاء شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این ۲۲۴ دستگاه استخراج رمز ارز امحا شده معادل مصرف یک ساله ۴۵۰۰ هزار خانوار برق است.
به گفته رسول روستایی جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و انشعابهای غیرمجاز یکی از برنامههای مهم و اولویتدار برای عبور موفق از دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۴ است.
وی یکی از عوامل ناترازی بین تولید و مصرف انرژی در کشور را وجود ماینرها و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز عنوان کرده بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارزها علاوه بر تحمیل ضرر و زیانهای مالی به کشور و ضربه به منافع ملی، در ساعات اوج مصرف در فصول تابستان و زمستان نیز موجب ایجاد اختلال در شبکه توزیع برق کشور میشود.
امسال نیز با همکاری مردم و دستگاههای امنیتی و انتظامی تاکنون ۸۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است.
کشف ۱۰۶۲ دستگاه ماینر در کهگیلویه و بویراحمد
به گفته مدیر قرارگاه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای امسال تاکنون ۸۰ دستگاه ماینر در استان کشف و ضبط شده است.
نیکنام اظهار کرد: از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز ۱۰۶۲ دستگاه ماینر غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.
وی تصریح کرد: مشترکان میتوانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محلهای استخراج رمز ارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ از جوایز یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.
همکاری مردم و مسئولان در شرایطی که افزایش دما مصرف انرژی را افزایش داده است و گزارش دهی محل فعالیت این ماینرها میتواند بخش زیادی از مشکلات را رفع کند.
