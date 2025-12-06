به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی پیش از ظهر شنبه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان کاشان اظهار کرد: گسترش مفاهیم و فعالیت‌های قرآنی نباید در پیچ و خم دموکراسی اداری کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه باید فعالیت‌های قرآنی و اهل بیتی مردمی باشد، ابراز کرد: از ظرفیت‌های مجموعه‌های مردمی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید به بهترین نحو استفاده کرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه این ظرفیت‌ها باید شناسایی شوند، تصریح کرد: در صورت کوتاهی در فعالیت‌های قرآنی ما به عنوان کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیون هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید مشکلات فعالین قرآنی در شهرستان کاشان و سطح استان شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فعالیت‌های ترویجی قرآنی باید در دانشگاه‌ها باشد و دانشجویان حتی در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی ورود پیدا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به لزوم ورود خیرین برای ترویج فعالیت‌های قرآنی افزود: مجمع خیرین فعالیت‌های قرآنی را در استان راه اندازی کرده‌ایم که امیدواریم این مجمع به شهرستان‌ها هم گسترش یابد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های ترویج فعالیت‌های قرآنی استفاده از فضای مجازی و رسانه‌ها هست، گفت: در این زمینه باید از همه پتانسیل‌های موجود حتی بلاگرها هم به نحو مطلوب استفاده کرد چراکه فعالین فضای مجازی در این زمینه می‌توانند کمک خوبی به این منظور باشند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه مؤسسات قرآنی باید ورود جدی به مدارس و آموزش به دانش آموزان داشته باشند، اظهار کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد استفاده از خلاقیت‌های رفتاری و گفتاری در جهت آموزش مفاهیم و گسترش فرهنگ قرآنی به دانش آموزان باشد.

وی با بیان اینکه لازم است معلمان در مدارس دانش آموزان را تشویق به فعالیت‌های قرآنی کنند، ابراز کرد: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن مقابله با این هجمه‌ها از طریق دانش آموزان و معلمان به بهترین شکل ممکن امکانپذیر است.