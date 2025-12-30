امسال ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از چهره های قرآنی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع فعالان قرآنی کاشان با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به کاشان اظهار کرد: ایشان کاشان را شهر مکرم نامیده‌اند که یکی از علل آن فعالیت و درخشش مردمان کاشان در نکوداشت و پاسداشت آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه از قدیم تاکنون است.

وی با اشاره به فعالیت مؤسسات مردمی در کاشان در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت و ائمه اطهار ابراز کرد: مؤسسات کاشان هم مانند دیگر مؤسسات کشور یک سری مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای دارند که وزارتخانه برای حل مشکلات موجود ورود کرده است.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم پاسداشت و حمایت از چهره‌های قرآنی تصریح کرد: امسال ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از چهره‌های قرآنی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دریافت این حمایت‌ها و تسهیلات منوط به تأیید کارشناسان و انعکاس فعالیت‌ها در سامانه مدد است.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با بیان اینکه از این مؤسسات می‌خواهیم تا با دقت اطلاعات خود را در سامانه مدد وارد کنند، افزود: در صورت حضور نیروهای داوطلب و افتخاری برای مؤسسات جریمه در نظر گرفته می‌شود که در یک مورد این جریمه به هفت میلیارد ریال رسید.

وی با اشاره به درخواست‌های مردمی مبنی بر حضور در برخی از مؤسسات به عنوان داوطلب مردمی گفت: کارگروهی مشترک با وزارت کار تشکیل شده است تا وضعیت این ذرات مشخص شود و حضور نیروهای داوطلب مردمی در مؤسسات جنبه قانونی پیدا کند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حذف معافیت‌ها از مؤسسات قرآنی افزود: حذف این معافیت‌ها باعث شده است که بسیاری از مؤسسات قرآنی با تعرفه‌های زیادی شامل مالیات و هزینه‌های آب و برق و گاز مواجه شوند که آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.