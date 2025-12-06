به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی پیش از ظهر شنبه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان کاشان اظهار کرد: یکی از مهمترین مؤلفه‌های گسترش مفاهیم و فرهنگ قرآنی این است که هر اداره یا سازمان باید بررسی کند و ببینید که چه کاری می‌تواند انجام دهد که این فعالیت‌ها بیشتر شود.

وی با بیان اینکه مصوبات جلسات نباید روی زمین بماند، ابراز کرد: مصوبات باید توسط دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان تصریح کرد: در عصر کنونی دنیا به این نتیجه رسیده است که نه کمونیسم و نه لیبرال دموکراسی نمی‌توانند زندگی آنها را نجات دهد و تنها راه توسل به معنویت و ارتباط با خداوند است.

وی با اشاره به اینکه قرآن کتاب آسمانی است که خداوند با انسان سخن می‌گوید، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات بشریت در حال حاضر قرآن است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه گسترش مفاهیم و فرهنگ قرآنی زمینه ساز رسیدن به تمدن نوین و بزرگ اسلامی است، گفت: قرآن هم قرائت و هم تبیین و تفسیر دارد و هر دو باید مورد توجه فعالین این حوزه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین فضاهای آموزشی برای گسترش فعالیت‌ها و فرهنگ قرآنی مدارس و دانشگاه‌ها است، گفت: چه خوب است که اساتید و معلمان در ابتدای کلاسهای خود ابتدای متناسب با درس و کلاس یک آیه از قرآن را قرائت و توضیح دهند.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه کاشان هم در سطح و هم در عمق متدین است، گفت: کاشان بیش از یک هزار هیئت مذهبی ثبت شده و بیش از ۳۰۰ جلسه رسمی قرآنی دارد که از این ظرفیت‌ها باید به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی با اشاره به لزوم تبلیغات محیطی و ترویج فرهنگ استفاده ابراز کرد: یکی اژ بهترین فضاها استفاده از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی شهری و بین شهری است.