به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر توحیدیان شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش خیرین و خادمان قرآنی کاشان با بیان اینکه نزدیک دو ماه پیش ایده برگزاری چنین همایشی مطرح شد، اظهار داشت: با پیگیری دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی برگزاری این همایش در دستور کار قرار گرفت و از فعالین قرآنی این شهرستان به جهت پیگیری امور دعوت به عمل آمد که در نهایت ۱۴ نفر با رأی اکثریت به عنوان اعضای ستاد اجرایی این همایش انتخاب شدند.

وی از برگزاری ۱۳ نشست تا پیش از برگزاری همایش به مدت ۵۰ ساعت خبر داد و افزود: آوازه قرآنی شهرستان کاشان سال‌هاست که در کشور پیچیده است به نحوی که تنها ضبط تاریخچه قرآنی کاشان تا پیش از انقلاب در مصاحبه‌ای هشت ساعت به طول انجامید و پیش بینی می‌شود ثبت و ضبط فعالیت‌های قرآنی کاشان پس از انقلاب تا ۲۰ ساعت به طول می‌انجامد.

دبیر نخستین همایش خیرین و خادمان قرآنی کاشان را شهرستان قرآنی کشور دانست و ابراز داشت: این لقب با توجه به پیشینه قرآنی شهرستان کاشان زیبنده نام این شهرستان است چراکه شاخصه‌های قرآنی آن نیز از اکثر مراکز استانی کشور بالاتر است و صدها حافظ قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و مفاتیح‌الجنان در این شهرستان حضور دارند و بیش از ۳۰ مرکز قرآنی ثبت شده در این شهرستان گواه این مطلب است.

کسب ۶۰ رتبه بین‌المللی قرآنی توسط فعالین قرآن در کاشان

وی از برگزاری بیش از ۷۰۰ محفل قرآنی در طول سال در شهرستان کاشان خبر داد و گفت: شهرستان کاشان بیش از ۶۰ رتبه بین‌المللی توسط خواهران و برادران کاشانی کسب کرده است و با لطف خداوند و با همکاری تمام ادارات شهرستان کاشان این همایش امروز برگزار شده است و ساعت‌ها وقت برای انتخاب افراد برگزیده نخستین همایش خادمان و خیرین قرآنی کاشان صرف شد.

توحیدیان با بیان اینکه ۲۲ خیر قرآنی برای این همایش انتخاب شدند، اظهار داشت: ملاک انتخاب خیران افرادی هستند که حداقل ۵۰ میلیون تومان در جهت ترویج قرآن کمک رسانی داشتند و ۸۹ نفر فعال قرآنی انتخاب که همگی حائز رتبه نخست در مسابقات قرآنی شده‌اند.