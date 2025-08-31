دغدغه خاک کافی نیست، همه موظف به حفظ و احیای خاک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل صالحی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، با قدردانی از پیگیری‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت راه‌اندازی این دفتر، اظهار کرد: خاک یک امانت الهی است که در اختیار ما قرار گرفته و نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی با اشاره به اهمیت نگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به موضوع خاک، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظ خاک را حتی مهم‌تر از حفظ آب عنوان کرده‌اند و این دیدگاه نشان می‌دهد که حفاظت از خاک باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود.

معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود هشدار داد: اگر امروز مدیریت پایدار خاک را جدی نگیریم، فردا افسوس امروز را خواهیم خورد و آن زمان دیگر امکان جبران برای ما وجود نخواهد داشت.

صالحی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده فرسایش خاک در کشور تصریح کرد: ایران با سهم ۷.۷ درصدی در فرسایش جهانی، جایگاه نامطلوبی دارد و در اراضی کشاورزی کشور، سالانه بیش از ۱۶ و نیم تن خاک دچار فرسایش می‌شود که علت اصلی آن مدیریت ناپایدار در بهره‌برداری از خاک است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و عملی برای جلوگیری از این روند افزود: راه‌اندازی دفتر خاک در استان‌ها به‌ویژه در کرمانشاه به معنای ایجاد چالش نیست، بلکه هدف اصلی آن فرهنگ‌سازی، آموزش و ایجاد دغدغه عمومی در جامعه برای حفاظت از خاک است.

معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تنها با داشتن دغدغه نمی‌توان مانع تخریب منابع خاک شد، بلکه باید همه بخش‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان، مراکز علمی و مردم با همگرایی و احساس مسئولیت مشترک برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.