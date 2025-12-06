نقش زنان در حفاظت از محیط زیست قابل توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در آئین افتتاحیه هفته زن و تکریم مقام مادر در سازمان محیط زیست، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) بیان کرد: حضور زنان همواره در عرصههای مختلف به خصوص در بحرانها نمایان بوده است؛ برای نمونه در جنگ تحمیلی اخیر، زنان ما تصویر نمایان و متفاوتی از همدلی و همبستگی را به نمایش گذاشتند. چه در کانون خانواده برای آرامسازی اعضای خانه، چه به عنوان خبرنگار در انعکاس اخبار و اطلاعات و مطالبات و چه در عرصههای بهداشت و درمان که همبستگی را به تصویر کشیدند.
وی افزود: در حوزه محیط زیست نیز بخش عمدهای از فعالان، پژوهشگران و مطالبهگران محیط زیست، زنان هستند. بخش مهمی از پیشبرد موضوعات محیط زیستی را مرهون خدمات زنان هستیم. به عنوان یک نمونه بسیار آشکار، مرحوم مهلقا ملاح را در کشور داریم. زنی که از پیشگامان موضوع دفاع از محیط زیست بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همین طور امروز زنان بسیاری چه در سازمان حفاظت محیط زیست و چه در جامعه مدنی و تشکلهای مردمنهاد زیستمحیطی فعالیت میکنند. زنانی که مدیریت تشکلها را بر عهده دارند به واسطه قرابتی که بین زنان و زمین وجود دارد.
وی تاکید کرد: به دلیل حس مادرانگی که در زمین هست، در طول تاریخ و در کل جهان نقش زنان در برجسته کردن موضوعات و چالشهای محیط زیستی چشمگیر بوده است. در کشور ما هم این ظرفیت بالقوه و بالفعل وجود دارد که زنانی داریم که پیگیر رفع مسائل محیط زیستی و مطالبهگری و فعالیت هستند.
انصاری تصریح کرد: زنان قادر هستند در همزیستی متعادل بین انسان و طبیعت موجب ایجاد تغییرات مثبت در جامعه شوند. امروز در بخشهای مختلف محیط زیست با چالشهای متعدد مواجهیم و زنان میتوانند در رفع این چالشها مؤثر باشند. زنان ما میتوانند در خانواده با توجه به نقشی که در تربیت فرزندان دارند موجب انتقال دغدغههای محیط زیستی باشند؛ زنان ما میتوانند در اصلاح رفتارهای غلطی که هزینه ایجاد میکند، اثرگذار باشند؛ زنان ما میتوانند در ایجاد و پیشبرد سبک زندگی پایدار اثرگذار باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: امروز زنان بسیاری در کشور هستند که در اجتناب از تولید پسماند، بازیافت و پردازش و در تهیه کمپوست قدم برمیدارند. زنانی که مد پایدار طرح میکنند. در واقع با توجه به زندگی مصرفگرایانهای که نظام سرمایهداری ایجاد کرده نقش زنان میتواند مؤثر باشد.
انصاری گفت: در طول تاریخ هم نقش زنان را داشتیم. تجربیات زنان در کشاورزی پایدار و مدیریت منابع آب و حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی در طول تاریخ مؤثر بوده است و این انگارهها تا امروز در زنان روستایی و عشایر ما مشهود است. این سبک برای زنان روستایی و عشایر ما نه یک وظیفه بلکه بخشی از زیست آنها و هویتشان است.
وی ادامه داد: زنان روستایی و عشایر ما هستند که پدیده تغییر اقلیم، کمبارشی و خشکسالی را به واسطه تجربه زیسته و دانش خود درک میکنند. در بسیاری موارد این زنان روستایی هستند که آموزههای همسو با مراقبت از محیط زیست را به فرزندان میآموزند و آن را در زندگی اجتماعی تثبیت میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: در آتشسوزی اخیری که در جنگلهای الیت داشتیم، همه بخشهای دولت درگیر بودند و نهادهایی که ذیمدخل بودند و همینطور جوامع محلی پای کار آمدند و یک نمونه همزیستی و همدلی درخشان را رقم زدند. لازم میدانم از نقش مؤثری که زنان جوامع محلی در روستاهای الیت و دِلیر داشتند و همین طور از زنان خبرنگار که مطالبهگری کردند، تشکر به عمل آورم.
انصاری همچنین گفت: لازم میدانم از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکر کنم؛ چرا که در این مدت همکاری بسیاری نزدیکی در حوزه محیط زیست و زنان داشتیم. فعالیتهایی را به خصوص در زمینه تغییر اقلیم که جهان با آن درگیر است، با هم شروع کردیم و ادامه میدهیم.
وی تاکید کرد: در زمینه کاهش گازهای گلخانهای از جمله اقداماتی که از سوی دولت چهاردهم شده توسعه نیروگاههای خورشیدی و مدیریت مصرف انرژی است. اما بحث سازگاری و تابآوری ما حائز اهمیت است و نقش زنان در اینکه بتوانیم خودمان را سازگار و تابآور کنیم قابل توجه است. مدیریت و مصرف منابع آب بنابر دانش سنتی زنان، میتواند کمک کند برای رفع شرایطی که در آن هستیم و اینکه به چه نحوی با آن مواجه شویم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: امیدوارم با توانمندسازی بیشتر زنان وضعیت کیفیت محیط زیست رو به بهبود باشد. باید همه ما برای بهبود وضعیت طبیعت و کیفیت محیط زیست سرزمینمان دست در دست هم بگذاریم.
