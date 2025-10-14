۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت تولید غذا توسط زنان روستایی و عشایری است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز جهانی غذا و نیز روز جهانی زنان روستایی و عشایری نهمین همایش ملی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

شینا انصاری، رئیس سازمان ملی محیط زیست در این مراسم گفت: نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین غذا و حفظ محیط‌زیست بی‌بدیل است.

وی با با بیان اینکه زنان روستایی از ارکان اصلی اقتصاد هستند و در حوزه کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی نقش پررنگی دارند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت در تولید غذا و ترمیم محیط طبیعی از سوی زنان روستایی و عشایری در حال پیگیری و انجام است.

وی تصریح کرد: آنها نه تنها تولیدکننده محصولات بلکه مروجان حفاظت از محیط‌های زیستی و استفاده بهینه از منابع پایه هستند.

انصاری با اشاره به سال شعار، اضافه کرد: یکی از مصادیق تحقق سرمایه‌گذاری از سوی این قشر اتفاق افتاده است. زنان روستایی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد در روستاها اقدامات مؤثری در تأمین امنیت غذایی داشته‌اند. این صندوق‌های خرد فقط یک ابزار مالی و مادی نبوده و نشانه اعتماد و تلاش این زنان روستایی است.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق این سرمایه‌گذاری خرد و نیز ایجاد مشاغل سبز و سازگار با محیط زیست از دل این فعالیت‌ها بیرون آمده است.

انصاری با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست برای این زنان فقط یک وظیفه نیست بلکه هویت آنها است چون نسبت به ارزش منابع طبیعی و ذخایر پایه آگاه هستند.

رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست یادآوری شد: زنان روستایی و عشایری مدافعان راستین طبیعت هستند و با روش‌های بومی برای احیا حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از آب و خاک تلاش می‌کنند.

انصاری گفت: فرهنگ احترام به طبیعت را به فرزندان خود می‌آموزند زیرا می‌دانند هر گونه آسیب به طبیعت، آسیب به نسل آینده خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: توسعه فقط با سرمایه مالی ایجاد نمی‌شود بلکه با آموختن به وجود می‌آید.