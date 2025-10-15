انصاری: زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دیدار با جمعی از زنان فعال و کارآفرین عشایر و روستایی کشور با اشاره به اینکه روز جهانی زنان روستایی و عشایر فرصتی است که از زنان روستایی و عشایر کشورمان برای ترویج و اشاعه پایداری سرزمین قدردانی کنیم، بیان کرد: در حوزه محیط زیست هر کدام از زنان بومی در جهت حفاظت از محیط زیست و همزیستی با طبیعت روایت گری‌هایی داشتند که بسیار ارزشمند است و می‌تواند یک الگو باشد.

وی با اشاره به حمایت از این روایتگری‌ها برای انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده، افزود: ما در حوزه زنان به واسطه همبستگی و پیوندی که بین زنان و طبیعت بدلیل حس مادرانگی وجود دارد، می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که تأثیرات چند لایه و عمیق در جامعه داشته باشد.

انصاری افزود: در بسیاری از روستاهای کشور، این زنان هستند که جلوی قطع بی‌رویه درختان را می‌گیرند، مصرف آب را در خانه و مزرعه مدیریت می‌کنند و فرزندان خود را با فرهنگ حفاظت از محیط زیست تربیت می‌کنند.در خانواده‌های روستایی و عشایری، زنان نخستین حلقه آموزش محیط‌زیستی‌اند، و همین آموزش‌های غیررسمی، پایه‌گذار نگرش سبز در نسل آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: برای زنان روستایی و عشایری، حفاظت از طبیعت و محیط زیست صرفاً یک وظیفه نیست؛ بلکه سبک زندگی و بخشی از هویت و زیست آنها است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: ما با مشکلات جدی از جمله پسماند در استان‌های شمالی کشور مواجه هستیم و در این زمینه زنان روستایی می‌توانند در کاهش تولید پسماند اثرگذار باشند.

وی کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی و تولید محصولات ارگانیک را از الگوهای رفتاری پایدار زنان روستایی و عشایر کشور دانست و تصریح کرد: این امر می‌تواند به کاهش آلودگی منابع آب و خاک و حفظ سلامت جامعه کمک کند.

وی یادآور شد: کاهش استفاده از پلاستیک نیز از جمله مسائلی است که می‌توان از ظرفیت زنان در آن کمک گرفت. همچنین حفظ تنوع زیستی و حفاظت از ذخایر جنگلی از دغدغه‌های ما در محیط زیست است و زنان روستایی می‌توانند در این بخش‌ها هم مؤثر باشند.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: ثبت و مستندسازی روایت‌های زنان روستایی برای حفظ محیط زیست می‌تواند باعث ترویج این فعالیت‌ها شود و ما از این روایتگری‌ها حمایت می‌کنیم.