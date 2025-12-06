بصیرتی: ۵۰ موسسه فرهنگی کاشانی در طرح زندگی با آیه ها فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی پیش از ظهر شنبه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان کاشان اظهار کرد: یکی از مهمترین مؤلفه‌های موفقیت در فعالیت‌های قرآنی همگرایی و همپوشانی مؤسسات و نهادهای مختلف اجرایی و فرهنگی در فعالیت‌های قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح زندگی با آیه‌ها یک نمونه موفق از همگرایی مؤسسات مختلف و دستگاه‌های اجرایی است، ابراز کرد: در شهرستان کاشان بیش از ۵۰ مؤسسه فرهنگی و قرآنی در طرح زندگی با آیه‌ها فعالیت می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به اینکه در طرح زندگی با آیه‌ها به صورت روزانه در قالب‌های مختلف پیام منتشر می‌شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در سطح شهرستان مدنظر قرار بگیرد بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی در سطح کاشان است.

وی با اشاره به اینکه کاشان در فعالیت‌های قرآنی و نهج البلاغه در سطح کشور سرآمد است، خاطرنشان کرد: بیان مباحث قرآنی و گسترش فرهنگی قرآن و نهج البلاغه باید در بین عموم مردم مورد توجه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه کاربردی اندرویدی زندگی با آیه‌ها افزود: تمام فعالیت‌های قرآنی به صورت متمرکز در این نرم افزار تجمیع شده است تا عموم مردم به شکل مطلوب‌تری بتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.