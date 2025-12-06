مجتبی راعی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی و توسعه فعالیتهای قرآنی شهرستان کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ قرآنی بر سه ضلع اصلی شامل دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی و خود مردم، استوار است، اظهار کرد: امیدواریم که مشارکت حداکثری مردم برای گسترش فعالیتهای قرآنی فراهم آید.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده مذهبی در این شهر، بر اهمیت ارزیابی دقیق و بهموقع فعالیتهای مؤسسات قرآنی و همچنین تقدیر از عوامل مؤثر در این حوزه تأکید و خواستار فعالسازی بیشتر تشکلهای مردمی و نظارت بر عملکرد آنها و انسجام بخشی به فعالیتهای انجام شده گردید.
فرماندار کاشان تصریح کرد: یکی از راهبردهای کلیدی مطرح شده در این جلسه، گسترش مدیریت محله محور با هدف افزایش حضور و مراقبت قرآن در خانه بود که در این راستا بر ضرورت شناسایی فعالیتهای محلی و برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران محله محور، با حضور نمایندگانی از اداره تبلیغات اسلامی، برای انتقال توصیهها به سطح خانهها تأکید شد.
وی همچنین به کارکرد تبلیغات قرآنی اشاره کرد و گفت: تبلیغات قرآنی با نمایش آیات کوتاه، تأثیرگذاری عمیقتری نسبت به تبلیغات عمومی دارد و مردم را به رعایت دستورالعملهای الهی مقیدتر میسازد.
راعی در پایان سخنان خود، آسیبهای اجتماعی رایج در جامعه را ناشی از دوری از قرآن و عترت دانست و اظهار کرد: با جهش در استفاده و ترویج رهنمودهای قرآن و عترت، یقیناً شاهد کاهش این آسیبها خواهیم بود.
نظر شما