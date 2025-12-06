گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی صبح شنبه در همایش روز جهانی خاک در محل مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود با بیان اینکه خاک با تأمین بیش از ۹۵ درصد امنیت غذایی ما مورد بی مهری قرار گرفته است، بیان کرد: برای حفاظت خاک نیازمند نهادینه سازی گفتمان این فرهنگ در دل جامعه هستیم.

وی بابیان اینکه تشکیل یک سانتی متر خاک صدها سال زمان برده اما تخریب آن آسان است، افزود: این مهم می‌طلبد تا کشاورزان با برنامه‌های جهاد برای حفاظت خاک همکاری داشته باشند.

معاون آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کاهش منابع آب از ۹۰ میلیارد متر مکعب در گذشته به ۵۱ میلیارد متر مکعب فعلی رنگ خطر برای کشاورزی است، ابراز داشت: برای تأمین ۱۳۰ میلیون تن غذا نیاز به ارتقا بهره وری و افزایش عملکرد در واحد سطح است.

نیازی شهرکی بابیان اینکه عملیات به نژادی و به زراعی، مدیریت بقایای گیاهی و اجرای تناوب کشت و تقویت حاصلخیزی خاک از راهکارهای دست یابی به پایداری تولید است، تصریح کرد: با این اقدام بهره وری تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه توسعه آزمایشگاه‌های خاک و تربیت پزشک خاک از برنامه‌های وزارت جهاد برای حفاظت خاک است، افزود: این اقدامات با رویکرد تضمین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفته است.