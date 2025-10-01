به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی در جلسه ستاد سازگاری با خشکی و خشکسالی استان زنجان، با تأکید بر نقش حیاتی منابع آبی در توسعه پایدار کشاورزی، گفت: تأمین امنیت غذایی کشور از ارکان اصلی امنیت ملی محسوب میشود و بحران آب، مهمترین مانع در مسیر تحقق این هدف است.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آب، هم عامل اصلی و هم تنگنای جدی در توسعه کشاورزی کشور است: افزود اتخاذ سیاستهای بهینهسازی مصرف آب ضمن کاهش فشار بر منابع آبی موجب افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی خواهد شد.
نیازی شهرکی با اشاره به محدودیت منابع آب تجدیدشونده در کشور و نیازهای روزافزون بخشهای مختلف به آب، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مکلف شده است بهرهوری آب کشاورزی را افزایش دهد؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کردهاند.
توسعه پایدار هر کشوری بدون توجه به منابع خاک امکانپذیر نخواهد بود
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت خاک، تاکید کرد: توسعه پایدار هر کشوری بدون توجه به منابع خاک امکانپذیر نخواهد بود.
نیازی شهرکی اظهار داشت: خاک به عنوان یکی از مهمترین اجزاء طبیعت، نقش اساسی در حیات، سلامت انسان و امنیت غذایی ایفا میکند.
وی همچنین افزود که خاک، منبع طبیعی حیاتی است که در تامین غذای بشر، حفظ آب و هوا و تامین زیستگاههای طبیعی نقش کلیدی دارد.
در این نشست، اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گزارشی از وضعیت منابع آب و خاک استان ارائه کرد و گفت: در راستای سازگاری با خشکسالی، اقدامات متعددی از جمله تشکیل کمیتههای فنی و تخصصی، انجام مطالعات خاک، هوشمندسازی سامانههای نوین آبیاری، اجرای پروژههای انتقال آب، احداث استخرهای معیشتی، اصلاح ارقام بذری مقاوم گندم، توسعه کشتهای جایگزین با محصولات کمآببر و زودرس، کشت نشایی، کشاورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی در دستور کار قرار گرفته است.
مسعود بیات منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی استان از جمله دانشگاه زنجان و مرکز تحقیقات کشاورزی میتواند نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری و مقابله با بحران خشکسالی ایفا کند.
نظر شما