فعالیت ۲۰۰ آزمایشگاه کشاورزی در کشور؛ نظام سنتی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی شامگاه شنبه در بازدید آزمایشگاه پسته خصوصی در دامغان بابیان اینکه ۲۰۰ آزمایشگاه تخصصی کشاورزی در کشور فعال است، ابراز داشت: برای گذر از بحران در حوزه کشاورزی نیازمند به دانش و تکنولوژی به روز هستیم.

وی با بیان اینکه کشاورزی به روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست، افزود: برای تقویت بهره وری در کشاورزی وجود خدمات تخصصی و فنی ضروری است.

معاون آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه استفاده از آزمایشگاه‌های مجهز و پیشرفته باید در دستور کار واقع شود، ابراز داشت: در بسیاری کشورهای پیشرفته نیز این الگوها استفاده می‌شود.

نیازی با بیان اینکه آینده کشاورزی از مسیر مشارکت بخش خصوصی متخصص و متعهد می‌گذرد، تصریح کرد: کشاورزان امروز نیز باید به این سمت گام بردارند که از تکنولوژی به روز بهره گیری کنند.

وی افزود: چالش‌های موجود بخش کشاورزی نظیر کم آبی، شوری و تغییر اقلیم با روش‌های آزمایشگاهی قابل حل است که در نهایت افزایش بهره وری اثر گذار خواهد بود.