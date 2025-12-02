۵۵ درصد اراضی کشاورزی ماده آلی کمتر از یک درصد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ نشست خبری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی خاک در محل این وزارتخانه برگزار شد.

صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای نشست گفت: سال ۱۳۹۸ قانون خاک ابلاغ شد. در ادامه سال ۱۴۰۲ آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ و تکالیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شد.

وی افزود: سازمان ملل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ میلادی را دهه خاک نام‌گذاری کرد و پروژه‌های زیادی ترتیب داده بود و امروز شبکه‌ای به نام حفاظت خاک جهانی زیر نظر فائو کار می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران هم همکاری دارد، ادامه داد: هدف، حفاظت و مراقبت از خاک برای کاهش آلودگی، عدم تخریب و… است. کشورها به دنبال گفتمان‌سازی هستند.

این مسئول دولتی اظهار کرد: حفاظت خاک فقط بر عهده دولت و نهادهای دولتی نیست و با مسئولیت تک به تک مردم شدنی است.

نیازی شهرکی با اشاره به شعار امسال روز جهانی خاک، بیان کرد: خاک سالم برای شهرهای سالم شعار امسال است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره مطالعات خاک شناسی در کشور یادآور شد: بحث جدی در خودکفایی و واردات رعایت الگوی کشت و تناسب کشت است. برای این امر باید مطالعات انجام شود.

وی توضیح داد: قانون مکلف کرده که این مطالعات خاک شناسی باید طی ۵ سال به اتمام برسد. کار سنگین و هزینه‌بری است. سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) اختصاص داده می‌شود که پاسخگو نیست. البته از برنامه خیلی عقب نیستیم و امسال پیش‌بینی می‌شود از ۱۰۰ هزار هکتار موظفی هر ساله تا ۸۰ هزار هکتار انجام شود.

این مسئول دولتی با اشاره به فقر مواد آلی خاک کشور، اعلام کرد: طبق مطالعات خاک، ۵۵ درصد خاک‌های اراضی کشاورزی دارای ماده آلی زیر یک درصد، ۲۰ درصد کمبود فسفر، ۵۲ درصد کمبود پتاسیم، ۵۵ درصد کمبود روی و ۴۶ درصد کمبود آهن دارند.

بحران آب در بخش کشاورزی

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به مسئله آب پرداخت و گفت: بارش سالانه کشور از ۲۴۰ میلی متر به ۱۴۰ میلی متر کاهش یافته است. امسال هم پاییز فوق‌العاده خشک را داشتیم. به عنوان نمونه، تهران تا از ۴۰ میلی متر بارش فقط ۴ دهم میلی متر بارش داشته است.

نیازی شهرکی ادامه داد: این خبر خوبی برای حوزه کشاورزی نیست، به ویژه اینکه بخش اعظم گندم کشور دیمی تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص یافته است، تأکید کرد: اگر نتوانیم الگوی کشت را پیاده کنیم و نتوانیم در اراضی مرغوب کشت مناسب و خوب داشته باشیم امنیت غذایی دچار چالش می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ میلیارد متر مکعب سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور، اظهار کرد: در این راستا باید بهره‌وری را در تولیدات افزایش دهیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده در این معاونت در سال جاری ادامه داد: بخش کشاورزی مسائل زیادی دارد اما موضوع مهم آن سرمایه‌گذاری است. هنوز در حوزه زیرساخت بهره‌وری آب عقب هستیم. از حدود ۸ میلیون هکتار اراضی آبی کشور، بر اساس آخرین آمار تقریباً ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار اراضی آبی تحت پوشش سامانه آبیاری نوین هستند. یک میلیون و ۶۰۰ هزار اراضی هم تحت شبکه آبی قرار دارند که ۳۰۰ هزار هکتار آن مربوط به قبل بوده است.

نیازی شهرکی افزود: اما ۵۰ درصد کانال‌ها هنوز خاکی و سنتی هستند و ۸۰۰ هزار هکتار شبکه فرعی (پس از اجرای اصلی توسط وزارت نیرو) باقی مانده است.

وی به برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: این معاونت مکلف است سالی ۲۰۰ هزار هکتار سامانه نوین (با راندمان ۹۷-۹۸ درصد، مثل آبیاری زیرسطحی بدون تبخیر)، ۱۵۰ هزار هکتار زیرسطحی، ۷۰ هزار هکتار شبکه و ۳۰۰۰ کیلومتر قنات احیا کند. انجام این امور نیاز به اعتبار دارد.

این مسئول دولتی اظهار کرد: در حال حاضر باید ۳ هزار کیلومتر قنات لایروبی و مرمت شود. همچنین باید ۷۰ هزار هکتار جاده بین مزارع نیز ایجاد گردد.