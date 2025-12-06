به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، براساس اعلام رتبهبندی آسیایی نظام QS در سال ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهعنوان پنجمین دانشگاه صنعتی و دهمین دانشگاه برتر کشور در میان تمامی دانشگاههای ایران معرفی شد.
نظام رتبهبندی QS از سال ۲۰۰۹ دانشگاههای آسیایی را ارزیابی و نتایج آنها را هر سال منتشر میکند. روش مورد استفاده در این رتبهبندی مشابه رتبهبندی جهانی QS است، اما با افزوده شدن برخی شاخصها و تغییر ضرایب وزنی آنها است.
در مدل ارزیابی سال ۲۰۲۶، از ۱۱ شاخص شامل:
شهرت علمی، شهرت کارفرمایان، نسبت اعضای هیئتعلمی به دانشجو، شبکه تحقیقاتی بینالمللی، نسبت استناد به ازای هر مقاله، نسبت مقاله به ازای عضو هیئتعلمی، میزان اعضای هیئتعلمی دارای مدرک دکتری، نسبت اساتید بینالمللی، نسبت دانشجویان بینالمللی، میزان تبادلات دانشجویی داخلی و میزان تبادلات دانشجویی بینالمللی استفاده شده است.
در رتبهبندی آسیایی QS سال ۲۰۲۶، ۱۵۲۹ دانشگاه از سراسر آسیا حضور دارند و نتایج بر اساس کشورهای آسیایی و همچنین چهار منطقه آسیای مرکزی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی اعلام شده است. از ایران ۴۸ دانشگاه در این رتبهبندی حضور دارند که در این میان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهعنوان پنجمین دانشگاه صنعتی برتر کشور معرفی شده است.
بنا بر گزارش مؤسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام، در میان دانشگاههای ایرانی که رتبه آنها نسبت به سال ۲۰۲۵ بهبود یافته است، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با جهش از رتبه ۳۹۰ به ۲۸۷ در کل آسیا و از رتبه ۱۰۱ به ۶۵ در منطقه آسیای جنوبی، بیشترین میزان ارتقا را ثبت کرده است.
