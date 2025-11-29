به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در صورت اعلام هرگونه تعطیلی اضطراری، کلیه کلاس‌های دروس نظری در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه با اشاره به آغاز با تأخیر کلاس‌های نودانشجویان در نیمسال جاری آمده است: به منظور جبران عقب‌ماندگی آموزشی، برگزاری جلسات فوق‌العاده و کلاس‌های مجازی ضروری با برنامه‌ریزی منظم و مستمر تا پیش از آغاز امتحانات نهایی در دستور کار دانشکده‌ها و اساتید قرار گیرد.

همچنین به اساتید توصیه شده است فرآیند ارزیابی و سنجش توانمندی دانشجویان را به‌صورت مستمر در طول نیمسال انجام داده و آن را صرفاً به آزمون پایانی محدود نکنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است: کلاس‌های جبرانی دروس آزمایشگاهی و کارگاه‌های عملی به‌صورت حضوری و با اطلاع‌رسانی دانشکده‌های ذی‌ربط و هماهنگی با اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، امتحانات میان‌ترم دروس پایه که به‌صورت هماهنگ در تمام دانشکده‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند، به‌صورت پیش‌فرض حضوری و مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار می‌شود؛ مگر اینکه تصمیم دیگری از سوی دانشکده‌ها اتخاذ و متعاقباً اطلاع‌رسانی شود. امتحانات میان‌ترم سایر دروس نیز مطابق هماهنگی اساتید با دانشجویان برگزار خواهد شد.

در خصوص جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی نیز اعلام شده است: در روزهای تعطیلی اضطراری، در صورتی که تاریخ جلسه از قبل تعیین و با اعضای هیئت داوران هماهنگ شده باشد، امکان برگزاری دفاع به‌صورت حضوری یا مجازی با هماهنگی دانشکده و اداره آموزش وجود دارد. در غیر این صورت، لازم است تاریخ جدید برای برگزاری جلسه دفاع به‌صورت حضوری تعیین شود.

در پایان این اطلاعیه از دانشجویان درخواست شده است برای اطلاع از اخبار و اطلاعیه‌های آموزشی، صرفاً به مراجع رسمی دانشگاه مراجعه کنند.