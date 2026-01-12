زمان بندی جدید دفاع از پایان نامه و امتحانات خواجه نصیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در اطلاعیه ای زمان بندی برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم و تمدید مهلت دفاعیه‌ها را اعلام کرد. بر اسااس این اطلاعیه آزمون‌های پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به تعویق افتاده و از روز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ شروع خواهد شد. مهلت دفاع از پروژه برنامه اصلاح شده آزمون‌ها از طریق سامانه آموزشی بهستان در دسترس قرار خواهد گرفت.

همچنین در این اطلاعیه ذکر شده که دانشجویانی که خواهان ثبت دانش‌آموختگی در نیمسال ۴۰۴۱ می‌باشند، می‌رساند امکان دفاع از پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۴ فراهم شده است. دفاع از پروپوزال دکتری نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردیده است.