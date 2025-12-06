‌صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۱۵ آذر)، تنها در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد. همچنین در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه غربی کشور، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: فردا (یکشنبه، ۱۶ آذر)، به تدریج با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل، ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی بارش برف و وزش باد رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز دوشنبه (۱۷ آذر)، گستره فعالیت این سامانه به شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کل مناطق غربی، شمال غرب و برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های قزوین، البرز و تهران گسترش می‌یابد.

وی تصریح کرد: فردا (۱۶ آذر) روند نسبی افزایش دما در نوار غربی کشور پیش‌بینی می‌شود و روز دوشنبه (۱۷ آذر) وزش باد و کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد. همچنین روز سه‌شنبه (۱۸ آذر)، کل نوار غربی کشور و غرب اصفهان شاهد ابرناکی و بارش خواهند بود و از میزان غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز کاسته می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: آسمان تهران امروز صاف و غبارآلود و در بعدازظهر وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و حداکثر دما به ۱۴ و حداقل دما به ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا برای ۷ شهر از امروز

وی بیان کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در پی پایداری جو و تقویت وارونگی دما، افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از امروز (شنبه، ۱۵ آذر) تا فردا (یکشنبه، ۱۶ آذر) پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: افزایش شدید غلظت آلاینده‌ها امروز در تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز و فردا در تهران، کرج، اراک، اصفهان و مشهد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس هشدار نارنجی هواشناسی، افزایش غلظت آلاینده‌ها سبب افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمامی گروه‌ها خواهد شد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.