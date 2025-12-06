سردار رضایی: راهیان نور ظرفیتی مؤثر برای انتقال فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی پیش از ظهر شنبه در نشست «تجلّی اخلاص» و مراسم تجلیل از عوامل راهیان نور سنندج اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری و روایتگری صحیح از دوران دفاع مقدس، زمینه مناسبی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی کردستان فراهم کرده است.

وی افزود: قوم کرد در تمامی حوزه‌ها دارای استعداد و ظرفیت قابل توجه است و می‌توان با بهره‌گیری از برنامه‌هایی چون راهیان نور، در حوزه‌های معیشتی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری نیز به مردم استان کمک کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در استان گفت: با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب کردستان را «استان فرهنگی» معرفی کرده‌اند، دشمنان همواره در تلاش‌اند آن را به استان امنیتی تبدیل کنند اما با هوشیاری مردم، رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان و توکل به خدا، تمامی سناریوهای آنان ناکام مانده است.

رضایی ادامه داد: استان کردستان با تقدیم ۲۳ هزار شهید، امنیت امروز را تثبیت کرده و وظیفه ما استمرار راه شهداست. راهیان نور نیز زمینه‌ای برای مشاهده عینی این ایثار و ایجاد معرفت در میان جوانان است.

اجرای طرح‌های محله محور امنیتی و اجتماعی در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور امنیتی و اجتماعی در کردستان گفت: در ۱۳۲۸ محله استان، پایگاه‌های بسیج با مشارکت نخبگان، متخصصان و ائمه جمعه و جماعت فعال هستند و این ظرفیت می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و معیشتی را احصا و پیگیری کند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اداری، افزود: دولت، سپاه و معتمدین به‌تنهایی قادر به حل مسائل نیستند و باید با همبستگی و استفاده از اختیارات محول‌شده به استانداران، در جهت افزایش رضایت‌مندی مردم، کاهش نارضایتی‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی گام برداشت.

رضایی همچنین با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت کشور بیان کرد: هرجا بر مردم تکیه شده، موفقیت حاصل شده است. بخش عمده‌ای از اطلاعات امنیتی در سال‌های گذشته با همکاری مردم به‌دست آمد و این نقش همچنان تعیین‌کننده است.

وی وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و گفت: حضور مردم در صحنه و خون شهدای فرماندهان، دانشمندان و مدافعان امنیت، موجب تغییر موازنه و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی شد.

سردار رضایی در پایان تأکید کرد: رسالت سپاه، ایجاد امنیت و خدمت به مردم است و تلاش خواهیم کرد در کنار دولت بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهیم تا انسجام ملی که ضامن امنیت کشور است، پایدار بماند.