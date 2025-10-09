رضایی: ۱۲۰۰ برنامه در چهارچوب اجلاسیه شهدای کردستان برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی عصر پنجشنبه در نشست خبری اجلاسیه شهدای زن استان کردستان گفت: استان کردستان سرزمین مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های بزرگ به تعبیر مقام معظم رهبری است که مفتخریم دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان را با برگزاری اولین شهدای زن استان کردستان آغاز خواهد کرد.

وی بیان کرد: کردستان با ۵۶۶ شهیده زن که بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور عزیز جمهوری اسلامی متعلق به استان کردستان است.

وی افزود: از خود گذشتگی زنان و فرزندان بومی این استان و فرزندان غیرتمند و شجاع این آب و خاک مایه افتخار کشور است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس اذعان کرد: جمعی از شهدای کردستان در راستای برقراری امنیت پایدار مردمی به شهادت رسیدند و برخی در موضوع دفاع مقدس که این برای ما افتخار است.

وی گفت: در راستای کنگره کارهای خیلی خوبی انجام شده و جلسات متعدد و اقدامات اولیه انجام شده است.

رضایی ادامه داد: در راستای این اجلاسیه بزرگ، حدود ۱۰ اجلاسیه در شهرستان‌های استان برگزار و در تاریخ ۲۰ مهرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی اجلاسیه شهدای زن کردستان برگزار می‌شود.

انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان از اهداف اجلاسیه شهدا

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: این اجلاسیه برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل های آینده است و اهداف کلان و راهبردهای برگزاری کنگره شهدا نشر و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و ارائه الگوهای آن در جامعه است.

رضایی خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای مقابله با جنگ نرم در این برهه‌ زمانی و توسعه فرهنگ ایثار و تقویت روحیات انقلابی، ساده زیستی و آزادمنشی، مصون سازی جامعه هدف در برابر جنگ فرهنگی از اهداف این اجلاسیه است.

وی گفت: هجمه بزرگی علیه مردم عزیز ما شروع شده که وظیفه ما زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ارائه الگوی عملی و سبک زندگی در جامعه است.

وی گفت: برنامه‌های اجلاسیه مناسب برای عموم مردم، کودکان و نوجوانان، جوانان، سالمندان و زنان و مردان، ایثارگران و همه اقشار جامعه تدوین شده است و مخاطب اصلی این اجلاسیه ها نوجوانان و جوانان هستند تا این فرهنگ را به ارث ببرند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور متعلق به استان کردستان است و ۱۳ نفر از شهدای عزیز در استان کردستان شهدایی هستند که توسط گروه های تجزیه طلب شهید شدند.

برگزاری ۵۷ عنوان برنامه ویژه کنگره شهدای در کردستان

وی افزود: 179 زن جانباز در استان کردستان، پنج زن آزاده در استان داریم و اجلاسیه شهدای نیز برای گرامیداشت زنان شهیده استان شامل ۵۷ عنوان برنامه و ۱۲۰۰ ریز برنامه برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه‌های اجلاسیه شهدای زن در سطح استان اعزام به اردوی راهیان نور منطقه غرب کشور، تولید محتوا در خصوص ۱۳ زن شهیده در فضای مجازی، اجتماع زینبیون، سرود ۱۳ زن شهیده براب اجرا در اجلاسیه، برگزاری مراسم آبروی محله، تشکیل و راه اندازی ۱۰ گروه نمایشی، تولید محتوا در فضای مجازی با اجرای عملیات‌های گردان با موضوعات فرهنگی جهاد و شهادت و اهدای بسته‌های حمایتی به دختران کم برخوردار شهرستان‌ها خواهد بود.

سردار رضایی عنوان کرد: اهدای جهیزیه به نوعروسان بی‌بضاعت با هماهنگی کمیته امداد، اهدای لوازم تحریر به دانش آموزان بی‌بضاعت است.

وی گفت: دیدار با خانواده معظم شهدای زن با اهدای لوح، تجلی از مادران و همسران مقاومت، تجلیل از دختران معلول، نامگذاری محلی گلشن به نام ایثار، کاشت نهال به نیابت از شهدای زن، برگزاری کنگره بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی با حضور از استان‌های ایلام و کرمانشاه و لرستان و همدان در راستای اجلاسیه شهدای زن، چاپ و رونمایی سه جلد کتاب که در نهایت تلاش ما این است که در قالب هنر دفاع مقدس را به مردم نمایش بدهیم.

افتتاح ساختمان شهیده مهین اویسی در کردستان

وی یادآور شد: همچنین افتتاح ساختمان شهیده مهین اویسی اولین شهید پاسدار که در سن ۱۴ سالگی در حین مبارزه به شهادت رسید انجام می‌گیرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که جامعه را به سمت فرهنگ شهادت سوق دهیم و در این راه از ظرفیت اصحاب رسانه بهره ببریم.

سردار رضایی تصریح کرد: کنگره درصدد تولیدات فاخر فرهنگی در سطح استان است تا با توجه به ظرفیت فرهنگی استان کردستان از آن استفاده کند.