جابه جایی یک میلیون و ۷۹۰ هزار مسافر توسط ناوگان مسافربری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۸ ماهه سال جاری یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۷۹۵ مسافر در استان در قالب ۱۲۰ هزار و ۵۵۷ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بیشترین سهم جابه‌جایی مسافر از مبدا شهرستان‌های استان مربوط به شهرستان طبس و کمترین سهم جابجایی نیز مربوط به شهرستان درمیان بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عمده مقاصد سفر به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران بوده است.

جلال زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و ۳۸۲ راننده در بخش مسافر استان فعال هستند تصریح کرد: ۳۳۰ دستگاه سواری کرایه، ۲۴۴ دستگاه مینی‌بوس و ۲۸۵ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران از مبدا ۱۶ پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد:این امکان برای مسافران فراهم است تا علاوه بر تامین بلیط از طریق دفاتر فروش بلیط سطح شهر، از طریق وب سایت‌های فروش آنلاین به آدرس www.payaneha.ir و www.payaneha.com نیز اقدام کنند.

وی یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر در استان خواهد بود