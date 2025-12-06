  1. استانها
قلندری:دهکده گردشگری در بخش هیر اردبیل راه اندازی می شود

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت:دهکده گردشگری در بخش هیر شهرستان اردبیل راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح شنبه در جلسه بررسی روند سرمایه گذاری در هیر که با حضور سرمایه گذار، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های مربوطه و مسئولان هیر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سرمایه گذاران بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش هیر اعلام آمادگی کرده است و قرار است دهکده گردشگری در بخش هیر شهرستان اردبیل راه اندازی شود.

وی افزود: مطالعات این طرح هم گردشگری به صورت کارشناسی تدوین می‌شود تا روند اولیه عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

فرماندار اردبیل گفت: با جدیت پیگیر تأمین زمین این پروژه مهم سرمایه گذاری هستیم تا سرمایه گذاران بدون دغدغه سرمایه گذاری کنند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: این طرح گردشگری با پیوست فرهنگی و تاریخ منطقه راه اندازی می‌شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت گردشگری تاریخ، هویت و فرهنگ منطقه هم معرفی شود.

وی از حمایت عملی و ویژه از سرمایه گذاران این طرح مهم خبر داد و گفت: تسهیل‌گری در اجرای این طرح مورد تاکید است و دستگاه‌های اجرایی مربوطه هم باید اهتمام ویژه در حمایت از راه انداری این طرح داشته باشند و زیرساخت‌های اجرای این طرح هم فراهم می‌شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اینکه هیر یکی از ورودی‌های مهم استان و شهرستان اردبیل است و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این منطقه اولویت اساسی است؛ ادامه داد: باراه اندازی این طرح گردشگری، شاهد توسعه هرچه بیشتر گردشگری و اقتصادی منطقه خواهیم بود و حضور گردشگران هم در منطقه به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت.

