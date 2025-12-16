بدری: شبکه مخابراتی نمین توسعه می یابد

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر به اتمام آسفالت روستاهای بخش مرکزی اشاره و اظهار کرد: قسمتی از مصوبات سفر قبلی توسط ادارات شهرستان عملیاتی شده است و قسمتی هنوز اجرایی نشده است که مقرر شد در بودجه سال آینده پیش بینی شود.

وی افزود: برای کانال‌های کشاورزی ۳۴ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی ابلاغ شده است که اختصاص آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اردبیل، نیر، نمین وسرعین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر نمین با مشارکت بخش خصوص در مرحله عقد قرارداد است که پسآب آن برای صنعت استفاده خواهد شد

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات آنتن دهی روستاهای شهرستان نمین گفت: مجوز احداث ۸ مورد دکل با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان اخذ شده است که با اجرای این مجوزها شبکه مخابراتی نمین توسعه می‌یابد.

صدیف بدری با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیارد. تومان از محل منابع ملی و مسئولیت‌های اجتماعی ایمدرو اعتبار تخصیص یافته است ادامه داد: فاز اول راه ارتباطی نمین به شهر آبی بی گلو به طول ۱۵ کیلومتر به زودی شروع خواهد شد.