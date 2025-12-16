  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

بدری: شبکه مخابراتی نمین توسعه می یابد

بدری: شبکه مخابراتی نمین توسعه می یابد

اردبیل - نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل آنتن دهی در روستاهای نمین گفت:بابهره‌برداری از دکل های مخابراتی جدید، شبکه مخابراتی نمین توسعه می یابد.

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار مهر به اتمام آسفالت روستاهای بخش مرکزی اشاره و اظهار کرد: قسمتی از مصوبات سفر قبلی توسط ادارات شهرستان عملیاتی شده است و قسمتی هنوز اجرایی نشده است که مقرر شد در بودجه سال آینده پیش بینی شود.

وی افزود: برای کانال‌های کشاورزی ۳۴ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی ابلاغ شده است که اختصاص آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اردبیل، نیر، نمین وسرعین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر نمین با مشارکت بخش خصوص در مرحله عقد قرارداد است که پسآب آن برای صنعت استفاده خواهد شد

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات آنتن دهی روستاهای شهرستان نمین گفت: مجوز احداث ۸ مورد دکل با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان اخذ شده است که با اجرای این مجوزها شبکه مخابراتی نمین توسعه می‌یابد.

صدیف بدری با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیارد. تومان از محل منابع ملی و مسئولیت‌های اجتماعی ایمدرو اعتبار تخصیص یافته است ادامه داد: فاز اول راه ارتباطی نمین به شهر آبی بی گلو به طول ۱۵ کیلومتر به زودی شروع خواهد شد.

کد خبر 6691449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها