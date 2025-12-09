به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نجارقابل صبح سه شنبه در نشست تخصصی نخستین جشنواره اسپا و گردشگری تندرستی در جزیره کیش، اظهار کرد: شهر سرعین به عنوان مقصد بعدی و دومین دور جشنواره بین‌المللی اسپا و گردشگری تندرستی انتخاب شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: دومین دوره این جشنواره با توجه به قابلیت ویژه استان اردبیل و به خصوص شهر سرعین به عنوان قطب گردشگری سلامت و آبدرمانی ایران در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی شهر سرعین برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استثنایی گردشگری سلامت، تندرستی، طبیعت‌گردی و همه ابعاد گردشگری تندرستی و تفریحی در استان اردبیل، تاکید کرد: استان اردبیل به واسطه وجود کوه سبلان، دارای ۱۱۰ چشمه آب گرم و سرد معدنی با خواص متفاوت بوده و ۳۵ مرکز و مجتمع مدرن آب‌درمانی و آبگرم فعال دارد.

نجارقابل ادامه داد: با وجود رونق نسبی این نوع از گردشگری در استان اردبیل، ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری سلامت، به طور شایسته معرفی و استفاده نشده و قابلیت‌های استان اردبیل در گردشگری تندرستی و اسپا تا حدی مغفول مانده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل میزبان دوره آینده جشنواره بین‌المللی اسپا و گردشگری تندرستی خواهد بود تا بتواند ظرفیت‌های موجود خود را به شکل گسترده‌تر معرفی کرده و در کنار ایجاد فرصت جذب سرمایه گذاران، به ارتقای خدمات در این حوزه نیز بپردازد.