به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله عباسی راونگی در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد با بیان اینکه برداشت هندوانه یلدایی و خارج از فصل در شهرستان جاسک این روزها به اوج خود رسیده عنوان کرد: این محصول با تکیه بر شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد شرق هرمزگان، علاوه بر پوشش نیاز بازارهای محلی، سهم قابل توجهی از تقاضای استان‌های دیگر را نیز تأمین می‌کند.

وی افزود: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه در زمین‌های کشاورزی دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا نیمه دی‌ماه امسال ادامه دارد.

این مدیر جهاد کشاورزی گفت: امسال بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز این منطقه زیر کشت هندوانه رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

عباسی یادآور شد: کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی موجود در کاهش سطح برداشت تاثیرداشته و افزایش بارندگی افزایش سطح زیرکشت را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ارقام کشت محصول هندوانه در این شهرستان شامل «ارگون، یونیژن و b۳۲» بوده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک در خصوص مدیریت کشت محصول با توجه به مشکل کم‌آبی در استان ابراز کرد: اقلیم جاسک ترکیبی از تابستان‌های طولانی و پاییزهای ملایم است؛ بنابراین انتخاب رقم مناسب نقش مهمی در موفقیت کشت پاییزه دارد.

عباسی یاداور شد: افزایش سطح زیرکشت این ارقام علاوه بر بالا بردن عملکرد، موجب شده هندوانه جاسک جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی پیدا کند.

وی افزود: هندوانه تولیدی جاسک علاوه بر تأمین نیاز بازار استان هرمزگان، به استان‌های تهران، اصفهان و فارس ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر خواهد شد.