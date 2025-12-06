  1. اقتصاد
اوج‌گیری برداشت هندوانه پاییزه در جاسک

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک از آغاز برداشت محصول هندوانه پاییزه و خارج از فصل در سطح دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله عباسی راونگی در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد با بیان اینکه برداشت هندوانه یلدایی و خارج از فصل در شهرستان جاسک این روزها به اوج خود رسیده عنوان کرد: این محصول با تکیه بر شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد شرق هرمزگان، علاوه بر پوشش نیاز بازارهای محلی، سهم قابل توجهی از تقاضای استان‌های دیگر را نیز تأمین می‌کند.

وی افزود: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه در زمین‌های کشاورزی دهستان سورک بخش لیردف و دهستان گابریک بخش مرکزی شهرستان جاسک آغاز شده و تا نیمه دی‌ماه امسال ادامه دارد.

این مدیر جهاد کشاورزی گفت: امسال بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز این منطقه زیر کشت هندوانه رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

عباسی یادآور شد: کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی موجود در کاهش سطح برداشت تاثیرداشته و افزایش بارندگی افزایش سطح زیرکشت را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ارقام کشت محصول هندوانه در این شهرستان شامل «ارگون، یونیژن و b۳۲» بوده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک در خصوص مدیریت کشت محصول با توجه به مشکل کم‌آبی در استان ابراز کرد: اقلیم جاسک ترکیبی از تابستان‌های طولانی و پاییزهای ملایم است؛ بنابراین انتخاب رقم مناسب نقش مهمی در موفقیت کشت پاییزه دارد.

عباسی یاداور شد: افزایش سطح زیرکشت این ارقام علاوه بر بالا بردن عملکرد، موجب شده هندوانه جاسک جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی پیدا کند.

وی افزود: هندوانه تولیدی جاسک علاوه بر تأمین نیاز بازار استان هرمزگان، به استان‌های تهران، اصفهان و فارس ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر خواهد شد.

