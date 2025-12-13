خیرخواه: امسال ۴ میلیارد دلار صادرات از مرزهای آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه عصر شنبه در جلسه ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرز آذربایجان غربی با بیان اینکه تراز تجاری آذربایجان غربی امسال مثبت است، افزود: در این مدت ۴ میلیارد دلار صادرات و ۶۷ میلیون دلار واردات از مرزهای استان داشته ایم.

وی با اشاره به سهم ۱۸۰ میلیون دلاری پیله وری در استان افزود: امسال تاکنون ۱۴۴ میلیون دلار این سهم محقق شده و درخواست افزایش سهمیه نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به آغاز اجرای قانون رویه تجارت مرزی از مرداد ماه امسال اشاره کرد افزود: در استان، ۶۱ هزار نفر در سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد مشمول این طرح هستند که روند بهره‌مندی آن‌ها به تدریج افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: تعداد بهره برداران از تجارت مرزی در استان از ابتدای آذرماه تاکنون به ۴۵ هزار نفر رسیده است، افزود: در این مدت، ۲۷ میلیون دلار عملیات تجاری ثبت شده که از این میزان، ۱۶ میلیون دلار تاکنون نهایی شده است.

خیرخواه با بیان اینکه ۶ درصد ارزش هر کالای وارداتی به‌صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز می‌شود که مجموع آن تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: همچنین ۵ درصد ارزش کالا نیز در حسابی مشخص نزد گمرک ذخیره می‌شود تا برای اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در همان مناطق هزینه شود.

رتبه آذربایجان غربی در درآمد سرانه پایین‌تر از متوسط کشور است

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست اظهار کرد: در حالی که رتبه آذربایجان غربی در درآمد سرانه پایین‌تر از متوسط کشور است، شاخص گرانی در استان وضعیت مطلوبی دارد که این موضوع نیازمند بررسی و اصلاح جدی است، چرا که با ظرفیت‌های مرزی موجود، درآمد سرانه استان باید بیش از این و ارزانی بیشتر باشد.

رضا رحمانی با بیان اینکه دولت در ماه‌های اخیر مأموریت‌ها و اختیارات مهمی را به استانداران تفویض کرده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مسئولیت مدیریت مرزها و تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرد، افزود: فرمانداران مأمور پیگیری جدی این اختیارات شده‌اند و همه دستگاه‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند، چرا که توسعه مرزها نیازمند تعامل و هماهنگی همه‌جانبه است.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که واردکنندگان کالاهای اساسی دارای بدهی ارزی هستند، سازوکارهای لازم برای تسهیل واردات پیش‌بینی شده و این موضوع با هماهنگی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته که برای استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

رحمانی با اشاره به ضرورت اصلاح رویه‌ها افزود: تقویت زیرساخت‌های نرم از جمله گمرک، کاهش تمرکزگرایی، هماهنگی رویه‌ها با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، از مهم‌ترین مطالبات استان است و در این مسیر، ارتباط اقتصادی با همسایگان به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، فرصت‌های ارزشمندی را پیش روی استان و کشور قرار می‌دهد.