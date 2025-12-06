به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: طبق مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت دولت درباره بازارچه‌های موقت غیررسمی، سه رویه شامل تجارت رسمی، تجارت ویژه کولبران و ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اجرا می‌شود و موضوع مورد بررسی در قالب ثبت آماری و بدون الزام به ثبت سفارش انجام می‌گیرد.

وی اعلام کرد: کارگروه ماده ۱۲ هر سال سهمیه پیله‌وری استان‌ها را ابلاغ می‌کند و کاهش سهمیه کردستان نتیجه فعالیت محدود این بخش در سال‌های گذشته است.

ثبت ۶۰ پیله‌وری دارای مجوز دار در کردستان

مدیرکل صمت کردستان افزود: در حال حاضر ۶۰ پیله‌ور دارای مجوز در استان ثبت شده‌اند اما در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۲ نفر از آنان فعال بوده‌اند و مجموع صادرات این گروه حدود ۱۹ میلیون دلار گزارش شده است.

وی ادامه داد: ارائه این آمار با هدف شفاف‌سازی وضعیت پیله‌وری و بررسی ظرفیت‌های مبادلات مرزی در استان انجام می‌شود.

خلیقی با اشاره به تمایز بازارچه‌های موقت غیررسمی و بازارچه‌های مشترک مرزی عنوان کرد: با رسمی شدن مرز مشترک، کارکرد پیشین بازارچه‌های مرزی تغییر کرده و مسیر انجام عملیات تجاری اکنون بر اساس تصمیم گمرک تعیین می‌شود.

وی افزود: در رویه ثبت آماری، کالا با کد هشت‌رقمی ثبت می‌شود و نیازی به ثبت سفارش نیست و تنها کالاهای مستعمل از این فرآیند مستثنی شده‌اند.

مدیرکل صمت کردستان تصریح کرد: کنترل سقف صادرات و واردات نیز مطابق قانون شورای ساماندهی مبادلات مرزی بر عهده گمرک است.