به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از آغاز همکاری مشترک این مرکز با کانون ارزیابی و توسعه سازمان نوسازی و تحول اداری خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف ارزیابی مدل عمومی شایستگی مدیران و رؤسای زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه، طی سه هفته متوالی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز نخستین مرحله این طرح افزود: امروز میزبان مدیران و رؤسای ادارات مناطق ۱ تا ۷ بودیم؛ در این مرحله، مدیران بر اساس شاخص‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری، مدیریت زمان و دیگر ابعاد مدل عمومی شایستگی مورد سنجش قرارمی‌گیرند.

اردبیلی گفت: ارزیابی‌ها در چند بخش انجام می‌شود که شامل مصاحبه‌های انفرادی، مصاحبه‌های گروهی، فعالیت‌های تعاملی در قالب گروه‌های سه و چهارنفره، آزمون‌های شخصیت‌شناسی، ایفای نقش و ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و مدیریتی است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران، ادامه داد: تمام نتایج توسط ارزیابان تخصصی جمع‌بندی و در نهایت به صورت یک کارنامه مدیریتی و پروفایل مهارتی در اختیار هر فرد قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این ارزیابی‌ها کمک می‌کند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر مدیر شناسایی شود؛ کانون ارزیابی و توسعه سازمان نوسازی و تحول اداری، بر اساس همین داده‌ها، برای مدیران مسیر توسعه حرفه‌ای تعریف و طراحی می‌کند.

اردبیلی با اشاره به مؤلفه‌های شخصیتی و مهارتی مورد انتظار از مدیران خاطرنشان کرد: خلاقیت، نوآوری، مدل مواجهه با بحران، نحوه ارتباط گیری و تعامل مدیران طی دو الی سه سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته؛ اما بخشی از مسیر مربوط به تجربه مدیریتی و مهارت‌های حرفه‌ای و بخشی دیگر نیز مرتبط با تخصص حوزه زنان و خانواده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: ما در فرآیند ارزیابی به دنبال مچ‌گیری یا حذف نیستیم؛ هدف ارتقای توانمندی‌هاست. برای هر مدیر یک کارنامه کامل تهیه می‌شود که مهارت‌ها، نقاط قوت و ضعف‌های قابل تقویت را نشان می‌دهد و بر اساس آن دوره‌های آموزشی هدفمند برگزار خواهد شد؛ در هفته‌های آینده نیز میزبان دیگر مدیران مناطق خواهیم بود.