  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

آغاز سنجش حرفه‌ای مدیران و رؤسای زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه

آغاز سنجش حرفه‌ای مدیران و رؤسای زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از آغاز همکاری مشترک این مرکز با کانون ارزیابی و توسعه سازمان نوسازی و تحول اداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از آغاز همکاری مشترک این مرکز با کانون ارزیابی و توسعه سازمان نوسازی و تحول اداری خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف ارزیابی مدل عمومی شایستگی مدیران و رؤسای زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه، طی سه هفته متوالی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز نخستین مرحله این طرح افزود: امروز میزبان مدیران و رؤسای ادارات مناطق ۱ تا ۷ بودیم؛ در این مرحله، مدیران بر اساس شاخص‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری، مدیریت زمان و دیگر ابعاد مدل عمومی شایستگی مورد سنجش قرارمی‌گیرند.

اردبیلی گفت: ارزیابی‌ها در چند بخش انجام می‌شود که شامل مصاحبه‌های انفرادی، مصاحبه‌های گروهی، فعالیت‌های تعاملی در قالب گروه‌های سه و چهارنفره، آزمون‌های شخصیت‌شناسی، ایفای نقش و ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و مدیریتی است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران، ادامه داد: تمام نتایج توسط ارزیابان تخصصی جمع‌بندی و در نهایت به صورت یک کارنامه مدیریتی و پروفایل مهارتی در اختیار هر فرد قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: این ارزیابی‌ها کمک می‌کند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر مدیر شناسایی شود؛ کانون ارزیابی و توسعه سازمان نوسازی و تحول اداری، بر اساس همین داده‌ها، برای مدیران مسیر توسعه حرفه‌ای تعریف و طراحی می‌کند.

اردبیلی با اشاره به مؤلفه‌های شخصیتی و مهارتی مورد انتظار از مدیران خاطرنشان کرد: خلاقیت، نوآوری، مدل مواجهه با بحران، نحوه ارتباط گیری و تعامل مدیران طی دو الی سه سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته؛ اما بخشی از مسیر مربوط به تجربه مدیریتی و مهارت‌های حرفه‌ای و بخشی دیگر نیز مرتبط با تخصص حوزه زنان و خانواده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: ما در فرآیند ارزیابی به دنبال مچ‌گیری یا حذف نیستیم؛ هدف ارتقای توانمندی‌هاست. برای هر مدیر یک کارنامه کامل تهیه می‌شود که مهارت‌ها، نقاط قوت و ضعف‌های قابل تقویت را نشان می‌دهد و بر اساس آن دوره‌های آموزشی هدفمند برگزار خواهد شد؛ در هفته‌های آینده نیز میزبان دیگر مدیران مناطق خواهیم بود.

کد خبر 6681968
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها