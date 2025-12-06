  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

محمدی: مانور زلزله در ۵ مدرسه سملقان برگزار شد

بجنورد- رییس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سملقان گفت: مانور زلزله به مناسبت روز ملی و ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی در ۵ مدارس شهر آشخانه برگزار شد.

سعید محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت روز ملی و ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی، مانور زلزله در ۵ مدارس شهر آشخانه برگزار شد.

وی گفت: در مانورها دانش‌آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امر باعث می‌شود که شیوه رویارویی با زلزله را که از پیش با استفاده از روش‌های علمی و نتیجه‌بخش تدوین شده و مورد ارزیابی نیز قرار گرفته را بیاموزند.
رییس جمعیت هلال‌احمر سملقان افزود: مانور در مدارس باید به‌صورت برنامه‌ای همیشگی، مستمر و مداوم بوده و به طور واقعی و جدی اجرا شود و در واقع شبیه‌سازی زلزله‌های گذشته باشد و لزومی ندارد زمان اجرای آن خیلی طولانی باشد، بلکه مهم این است که هدف‌مند و واقعی بوده و به طور مستمر در طول سال انجام گیرد.
محمدی افزود: در واقع مانور شبیه‌سازی شرایط بحرانی است و مجموعه‌ای از تمرین‌ها و ممارست‌هاست که برای ارزیابی برنامه‌های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با حوادث و بلایا علی‌الخصوص زلزله در تمامی مکان‌ها از جمله در مدارس به کار می‌رود.
وی تصریح کرد: در الگوی تازه‌ای که با عنوان «مدرسه ایمن - جامعه تاب‌آور» تعریف شده، علاوه بر آموزش‌های ایمنی به دانش‌آموزان، ساکنان محله‌های اطراف مدارس نیز در برنامه‌های آموزشی و تمرینی مشارکت داده می‌شوند.
در این طرح، مدارس ایمن به‌عنوان پایگاه محلی مدیریت بحران در هر محله مورداستفاده قرار می‌گیرند.
