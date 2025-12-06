رحمتی: ۴ عضو یک خانواده در سملقان مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس خراسان شمالی تقی رحمتی اظهار کرد: صبح شنبه چهار نفر از اعضای یک خانواده در پی حادثه‌ای ناشی از استنشاق گاز منوکسید کربن در یکی از واحدهای مسکونی سملقان دچار مسمومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۸:۲۰ پانزدهم آذرماه به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی برای کمک به محل اعزام شد.

رحمتی تصریح کرد: اعضای این خانواده در لحظات اولیه دچار علائمی مانند سردرد، تهوع و ضعف شدید شده بودند و اقدامات درمانی اولیه در محل برای هر چهار نفر انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی ادامه داد: پس از درمان اولیه، این افراد با آمبولانس اورژانس به بیمارستان پورسینا در آشخانه منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

وی بیان کرد: خوشبختانه مداخله سریع تیم‌های اورژانس مانع از وخامت وضعیت سلامت این خانواده شد و روند درمان آنان ادامه دارد.

رحمتی در پایان از شهروندان خواست نسبت به ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز دقت کنند و نکات ایمنی را رعایت نمایند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.مه دارد.