ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات امدادی ورزشی «رفاقت یاس» با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی برگزار شد.
وی افزود: در این دوره ۸۵ نفر از دختران فعال طرح یاس از شهرستانهای مختلف خراسان شمالی حضور داشتند و در دو بخش کتبی و عملی به رقابت پرداختند.
محبان بیان کرد: بخش عملی مسابقات شامل سه آیتم تخصصی اطفای حریق، حمل مصدوم و آمادگی جسمانی بود که شرکتکنندگان مهارتهای امدادی و توان جسمانی خود را در آنها به نمایش گذاشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان عنوان کرد: تیم بجنورد در هر دو بخش امدادی و ورزشی موفق به کسب مقام نخست شد؛ در بخش امدادی، تیمهای فاروج و سملقان رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند و در بخش ورزشی نیز تیمهای شیروان و فاروج دوم و سوم شدند.
محبان در پایان بر ضرورت توانمندسازی دختران طرح یاس تأکید کرد و گفت: توسعه مهارتهای امدادی، افزایش اعتمادبهنفس و تقویت مشارکت اجتماعی دختران از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است. عمل آمد.
نظر شما