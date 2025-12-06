به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وقتی کارمندان تیک‌تاک دارند و مدیران فکس» نوشته امیر شکری و محمدمانی شکری منتشر شد.

این کتاب با یک مقدمه و یادداشتی با موضوع «چرا باید درباره نسل‌ها حرف بزنیم؟» و در بخش‌های «ارتباطات و فناوری»، «محیط و سبک کار»، «اقتصاد و نگاه مالی»، «نگرش اجتماعی و فرهنگی»، «مدیریت، ساختار و سازماندهی»، «تحصیلات و رشد حرفه‌ای»، «هویت و برند شخصی»، «ارزش‌ها و انگیزه‌های بنیادین»، «راهکارها و پیشنهادات»، «مطالعات موردی»، «نتیجه‌گیری» و «پیوست‌ها» منتشر شده است.

در مقدمه کتاب آمده است:

به‌عنوان افرادی که همزمان در فضاهای آکادمیک و صنعتی حضور داشتیم و از نزدیک شاهد تضاد شدید بین نسل‌ها در محیط‌های کاری بوده‌ایم، بارها متوجه تفاوت چشمگیر در ارزش‌ها، نگرش‌ها و روش‌های ارتباطی نسل‌ها شدیم؛ تفاوت‌هایی که گاهی موجب برزو چالش‌های جدی و حتی از دست رفت فرصت‌های کاری مهم می‌شد.

تحصیلا و تجربیات ما در حوزه‌های فناوری و مدیریت کسب‌ و کار این فرصت را برایمان ایجاد کرد تا عمیقا به بررسی جنبه‌های روان‌شناختی، فرهنگی و مدیریتی این تضادها بپردازیم. از یک طرف نسل مدیرانی را دیده‌ایم که همچنان به تماس‌های تلفنی و ساختارهای سلسله‌مراتبی وفدارند و از سوی دیگر کارمندانی را مشاهده کرده‌ایم که در دنیای دیجیتال بزرگ شده‌اند و ساختارهای منعطف‌تر و ارتباطات سریع‌تر را می‌پسندند.

با توجه به تجربیات متنوعی که در حوزه‌های مختلف صنعتی و آموزشی داشته‌ایم،‌ تلاش کردیم تا ضمن بررسی دقیق و بیذطرفانه تفاوت‌های میان این نسل‌ها، راهکارهایی عملی و کاربردی ارائه کنیم که بتواند به بهبود روابط کاری و افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی در سازمان‌ها کمک کند».

نشر پهپاد این کتاب را شمارگان ۵۰۰ جلد، ۱۶۹ صفحه، با قیمت ۳۰۰ هزار و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است.