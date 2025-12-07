امارات بندرهای مهم دنیا را خریده است/ جنگ بعدی جنگ انرژی و بنادر است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیین رونمایی ترجمه فارسی کتاب «جنگ‌های ترکیبی آمریکا» با حضور حسین مرتضی نویسنده لبنانی و کریم شنی مترجم کتاب در خبرگزاری مهر برگزار شد.

اسم کتاب را از بیانات رهبر انقلاب بهره گرفته‌ام

در ابتدای این برنامه حسین مرتضی خبرنگار و نویسنده لبنانی کتاب درباره نگارش این اثر، گفت: دو مرحله برای این کتاب طی شد. مرحله اول انتشار یک کتاب به نام «الحروب النفسیه فی سوریه» بود که در آن به جنگ سوریه پرداختم. در مرحله دوم، این جنگ ترکیبی شروع به پیشرفت کرد و ابعادش گسترش پیدا کرد. من اسم «جنگ‌های ترکیبی آمریکا» برای کتاب را از کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای استفاده کردم، چراکه ایشان از جنگ ترکیبی استفاده کرده بودند. ولی من گفتم اگر در کتاب بگویم این اسم و ترکیب را از فکر آیت‌الله خامنه‌ای بهره گرفته‌ام، افرادی که خارج از محور مقاومت هستند، این کتاب را نمی‌خوانند و می‌گویند این هم یک کتاب ایرانی با فکر ایرانی است.

حسین مرتضی ادامه داد: برای اینکه این کتاب برای همه مخاطبین قابل مطالعه و پذیرش باشد، تلاش کردم که موضوع صرفا درباره ایران نباشد و تجربه‌هایی مثل چین و روسیه را هم در کنار ایران مطرح کردم. یک بخشی جنگ روانی است، یک بخشی جنگ نرم است و یک بخش هم راجع به استفاده از فناوری‌ها در جنگ‌های منطقه‌ای است. فصل اول کتاب به تعریف واژه‌ها می‌پردازد و انواع مختلف جنگ را که شامل نظامی، روانی، اقتصادی، سایبری و طائفه‌ای است ارائه می‌کند و به چگونگی ترکیب کردن اینها می‌پردازد. آمریکا دیگر خیلی متکی به جنگ‌های سنتی نیست که صرفا نیروهای نظامی را درگیر کند، بلکه از ابزارهای مختلف در کنار همدیگر استفاده می‌کند و این ابزارها همدیگر را پوشش می‌دهند. در فصل دوم به پیشرفت جنگ‌های آمریکا از جنگ سخت به جنگ‌های گسترده هژمونی می‌پردازد و ترکیب ابزارهای مختلفی که برای جنگ‌های هژمونیک گسترده لازم است؛ از جمله جنگ نرم، استفاده از ابزار دیپلماسی، رسانه، سازمان‌های بین‌المللی و غیره.

وی افزود: فصل سوم اختصاص به مسائل اقتصادی دارد و درباره تحریم‌ها و به کارگیری دلار به عنوان یکی از ابزارهای تسلط بر حوزه اقتصاد بین‌الملل صحبت می‌کند. در این فصل ذکر شده که تحریم به عنوان یک استراتژی آمریکایی و به عنوان یک سلاح استفاده می‌شود تا بر کشورها فشار بیاورد و شرایط داخلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست‌های آن کشورها را تغییر دهد. فصل چهارم به موضوع رسانه اختصاص دارد و اینکه سلاح راهبردی آمریکا روایت‌های رسانه‌ای است که در چهارچوب سیاست‌هایش از آن استفاده می‌کند. رسانه سنگ بنای استراتژی آمریکا برای قبولاندن نتایج جنگ‌ها به ملت‌هایی است که علیه آنها اقدام کرده است. فصل پنجم درباره استفاده از جنگ‌ روانی و جنگ اجتماعی است؛ اینکه آمریکا و اسرائیل چگونه از این ابزارها استفاده می‌کنند تا مناقشات طائفه‌ای، قومی و اختلافات فرهنگی را تحریک کنند و از این ابزارها برای خراب کردن مقاومت داخلی کشورها استفاده کنند.

مواردی که در کتاب مطرح کرده بودم، در جنگ اسرائیل با ایران تجربه کردیم

نویسنده کتاب «جنگ‌های ترکیبی آمریکا»، ادامه داد: فصل ششم به موضوع بیولوژیک و پرونده‌های حساس اشاره می‌کند که چگونه از ابزارهای پزشکی برای تحقق اهداف سیاسی استفاده می‌شود؛ شامل ایجاد بیماری‌های فراگیر، ساخت ویروس و انتشارش در کشور مقصد برای اینکه از این شرایط برای اهداف سیاسی استفاده کنند. فصل هفتم شامل مثال‌های مختلفی از کشورها می‌شود. این مصداق‌ها از سوریه شروع می‌شود و جنگ رسانه‌ای و ترکیب آن با مداخلات مسلحین نظامی‌ها را بیان می‌کند. همچنین بخشی مربوط به عراق است و اینکه چه کسانی قبل از اینکه ارتش آمریکا به بغداد برسد، آن را ساقط کردند. درباره افغانستان هم گروه‌هایی درست کردند که قبل از آن به آنها مجاهدین می‌گفتند ولی بعد از جنگ به آنها مشروعیت دادند. باید بگویم این کتاب قبل از حکومت جولانی نوشته شده و به همین دلیل در این کتاب به آن نپرداخته‌ام. اگرچه موضوع خیلی مهمی است و من درباره آن جلوتر صحبت می‌کنم. این کتاب قبل از طوفان الاقصی، قبل از حمله به لبنان، قبل از سقوط اسد در سوریه و پیش از جنگ با ایران نوشته شده است.

وی ادامه داد: فصل هشتم به موضوع ایران و جنگ ترکیبی آمریکا و ابزارهای مختلفی که علیه ایران استفاده کرده‌اند، می‌پردازد؛ شامل انواع تحریم‌ها و فشار غیرنظامی مستقیم و نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای. می‌شود گفت کامل‌ترین نمونه استفاده از جنگ ترکیبی توسط آمریکا، ایران است. در فصل نهم به نقش فناوری و سایبری اشاره شده است. خوب است اشاره کنم که من این موارد را قبل از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با لبنان و ایران مطرح کرده‌ام و ما در این مدت شاهد بودیم که این جنگ یک جنگ الکترونیک و بر اساس هوش مصنوعی و فناوری بود. به عنوان مثال در جنگ‌های اخیر جاسوس الکترونیکی را به روشنی دیدیم. نفوذ و استفاده از بیگ‌دیتا در این جنگ مشاهده شد. امروز سیطره بر اطلاعات خیلی خطرناک‌تر از سیطره بر سرزمین است. دو سال قبل من درباره استفاده از هوش مصنوعی در جنگ نوشتم که استنادی به صحبت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود، چرا ایشان که گفته بودند که جنگ آینده جنگ هوش مصنوعی است.

حسین مرتضی ادامه داد: در فصل دهم به نقشه راه و پیشنهادات برای مقابله با این جنگ ترکیبی پرداختم. ما درباره برنامه‌های دشمن به صورت کامل صحبت کردیم و من در این فصل می‌خواستم راجع به چگونگی مواجهه و برخورد خودمان با این جنگ صحبت کنم. اینکه چگونه فرهنگ مقابله یا مقاومت در برابر این موضوعات از جمله تهاجم رسانه‌ای دشمن را به دست بیاوریم؟ کارهایی شامل تقویت فرهنگ، ایجاد موسساتی که برای مقابله با جنگ ترکیبی به تقویت امنیت سایبری ما کمک کنند، ایجاد رسانه‌هایی که مقاومت کنند و اینکه چگونگی از وحدت داخلی خودمان در مقابل جنگ ترکیبی آمریکا حفاظت کنیم.

بعد از طوفان الاقصی جنگ انرژی و جنگ بنادر شروع شده است

این نویسنده به نقش پررنگ انواع جاسوس‌ها در جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: نمی‌دانم فصل بعدی در ترجمه کتاب دقیقا کجا قرار دارد ولی در فصل بعدی درباره نقش فعالین رسانه‌ای صحبت کردم. بخشی از این موضوع استخدام و جلب جاسوس‌های رسانه‌ای است که اسرائیلی‌ها خیلی از آن استفاده می‌کنند. اینکه چگونه این جاسوس‌ها را استخدام می‌کنند، مهم است. استخدام جاسوس دیگر مثل سابق نیاز به تلاش زیادی ندارد. طرف بدون اینکه قصد و نیتی داشته باشد، به استخدام دشمن درمی‌آید. همین که کسی به سراغ یک خبر خاص می‌رود، دارد خودش را در دام دشمن می‌اندازد. انواع سربازها را در فضای مجازی داریم که می‌توانیم درباره آن خیلی صحبت کنیم. مثلا سربازی که خودش هم اطلاعی از جاسوسی‌اش ندارد، سربازی که می‌داند جاسوسی می‌کند، سربازی که حاضر است خطر کند و سربازی که نقش افسر و رهبر را دارد.

حسین مرتضی در پاسخ به سوالی درباره پژوهش این کتاب، گفت: به خاطر جمع‌آوری یکسری اطلاعات و مصاحبه با کسانی که می‌توانستند به کتاب کمک کنند، پژوهش این کتاب دو سال طول کشید. نکته مهم اینکه خود من اصلا توقع نداشتم به این زودی همه چیزهایی که در کتاب نوشتم، اتفاق بیفتند. امروز یک مقدار مسائل، ‌به ویژه هدف اساسی جنگ در این منطقه، واضح‌تر شده است. هدف اساسی تحقق اسرائیل بزرگ است ولی تحقق اسرائیل بزرگ فقط نظامی نیست، بلکه با موضوعات امنیتی و امنیت اقتصادی گره خورده است و ما بعد از طوفان الاقصی شاهد جنگ انرژی هم هستیم. دو تا عامل برای بقای رژیم صهیونیستی خیلی مهم است؛ یکی انرژی و دوم بندر. ما یک مستند کوتاهی درست کرده‌ایم و داریم آن را تبدیل به کتاب می‌کنیم. در این کتاب درباره هدف رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سوریه و اینکه چرا روی یکسری مناطق خاص خیلی تمرکز کرده، صحبت کردیم.

انفجار بندر بیروت، بندرعباس و بندر پاکستان بی ارتباط با امارات و اسرائیل نیست

وی به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: موضوع امنیت ملی رأس همه امنیت‌ها است. الآن امنیت ملی اروپا چگونه تأمین می‌شود؟ با گاز. اگر گاز نداشته باشند همه موسسات و ساختارها و مدارس از کار می‌افتد. به همین دلیل یکی از تهدیدهای امنیت ملی مهار انرژی است. آمریکایی‌ها بعد از جنگ روسیه و اوکراین به سراغ اروپایی‌ها آمدند و گفتند ما برای شما گاز تأمین می‌کنیم ولی شرطش این است که درباره تحولات منطقه غرب آسیا ساکت باشید.

مرتضی درباره جنگ گازی در منطقه توضیح داد: خط گاز در منطقه ما دو تا خط است. یکی خط گاز عربی است که از مصر شروع می‌شود، به اردن می‌آید، بعد به سوریه می‌آید و از سوریه دو بخش می‌شود که یکی به لبنان می‌رود و یکی به منطقه‌ای در ترکیه، از ترکیه به قبرس و بعد به اروپا. این خط اول است. خط دوم گاز، خطی است گه از بخشی از آن توسط مصر و بخشی از آن توسط اسرائیل به دست می‌آید، این گاز از بندر ایلات به کاریش می‌رود، بعد از آن به لبنان می‌رود و بعدش قبرس و بعدش هم اروپا. تفاوت بین خط اول و دوم این است که ترکیه در خط اول نقش دارد ولی در خط دومی فقط و فقط اسرائیل است. الآن مشخص شد که ارتباط این موضوع با جنگ اخیر چیست. بشار اسد این موضوع را رد کرد و توافق با اسرائیل را امضا نکرد و به همین دلیل تغییر نظام در سوریه و ساقط کردن بشار اسد تبدیل به اولویت شد. در لبنان هم شهید نصرالله انتقال گاز از کاریش را رد کرد. به همین دلیل، هم نظام سوریه را تغییر دادند و هم سید حسن را شهید کردند. اسرائیل اگر هدفش را محقق کند، امنیت ملی اروپا هم محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه جنگ بعدی جنگ بنادر است، گفت: انفجار بندر بیروت و انفجار بندرعباس بدون ارتباط با این موضوع نیست. طبق اطلاعات موثق، کسی که بیشترین بندرهای معتبر را دارد، یک فرد اماراتی است. اماراتی‌ها بیشترین بنادر را در دنیا خریده‌اند تا آنها در خدمت اسرائیل بگذارند. مهم‌ترین بندری که الآن در خدمت اسرائیل است، بندر جبل علی در امارات است. بندرهایی که امارات نتواند به آن دسترسی پیدا کند یا منفجر می‌کنند یا حادثه‌ای در آن اتفاق می‌افتد. برای یکی از بنادر پاکستان هم همان اتفاقی افتاد که در بندر بیروت و بندرعباس رقم خورد. چون اینها مسیرهایی هستند که می‌توانند امارات را دور بزنند. اماراتی‌ها این جنگ بنادر را هم آغاز کرده‌اند که تفصیل آن را در آینده بیان می‌کنم.

چهل روز در سوریه ماندم تا با ناشران و اندیشمندان سوریه آشنا شوم

در ادامه کاظم شنی مترجم کتاب با اشاره کتاب «جنگ‌های ترکیبی آمریکا»، گفت: ما یک آژانش ادبی به نام تماس داریم. در دنیا می‌چرخیم و به تمام کشورهایی که نمایشگاه کتاب دارند سفر می‌کنیم تا با ناشران جهان و نحوه ارتباط‌گیری با آنها آشنا شویم. از ایران کتاب می‌بریم و از آنجا هم به ایران کتاب می‌آوریم. تنها آژانس ادبی فعال کشور در این حوزه هستیم. در سال ۲۰۱۱ که تحولات سوریه شروع شد، تصمیم گرفتیم ما هم نقشی داشته باشیم و روی منطقه زوم کردیم. خودم به سوریه رفتم تا با ناشران و اندیشمندان سوریه ارتباط بگیرم. می‌دانید که دفتر یک ناشر مرکز تجمع همه عناصر فرهنگی آن کشور است؛ دانشگاهی‌ها، سیاستمداران، هنرمندان و… همه گذرشان به دفتر انتشاراتی می‌افتد. ما به سوریه رفتیم و دانه به دانه ناشرهای سوریه را پیدا کردیم. چهل روز در کنار حرم حضرت رقیه (س)، سرتاپای سوریه را رفتیم و آمدیم. هرجا که ناشری بود، پیدا کردیم و با آنها گپ زدیم. کتاب‌هایشان را می‌دیدیم و تحلیل می‌کردیم که این ناشر چگونه آدمی است و با چه کسانی در ارتباط است. ناشران و فعالان فرهنگی سوریه را در این مدت شناختیم. بعدتر این الگو را روی عراق و لبنان هم پیاده کردیم.

شنی ادامه داد: ما فکر کردیم دو نوع کتاب‌ها را باید بیاوریم و ببریم. یکی کتاب‌های سیاسی که نگاه تحلیلگرهای سیاسی منطقه را شرح می‌دهد؛ اینکه اینها چگونه درباره بحران سوریه فکر می‌کنند؟ یکی هم هنرمندان، شاعران و نویسندگان. از بین این کتاب‌ها یک سبدی درست کردیم.

وی افزود: عرب‌ها وقتی که کتاب می‌نویسند، معمولا هیچ رفرنسی نمی‌دهند. تحلیلگرها همین‌طوری برای خودشان می‌نویسند. حالا این حرف‌ها را از کجا آوردی؟ کی گفته؟ همین‌طوری برای خودش صحبت می‌کند. البته خیلی از حرف‌هایشان هم درست است ولی رفرنس ندارد. اصلا معلوم نیست این تحلیل بر اساس وقایع است یا بر اساس خیالات خودش؟ ما در روند بررسی کتاب‌های سوریه، به کتابی به نام «مردی که امضا نکرد» رسیدیم. این کتاب ابتدا مستندی بود که شبکه المیادین کار کرده بود و در آن شخصیت‌های زیادی صحبت کرده بودند. بعدتر این مستند را تبدیل به کتاب کردند. ما دیدیم این کتاب خوبی برای ترجمه است. کتاب را آوردم و ترجمه کردم. من در ترجمه سعی می‌کنم خودم موضوع را به خوبی بفهمم. وقتی کتاب «خار و میخک» از شهید یحیی سنوار را ترجمه کردم، خودم را جای خواننده می‌گذاشتم و هرجایی که نمی‌فهمیدم، تحقیق می‌کردم و برای مخاطب موضوع را روشن‌تر می‌کردم. بنابراین در ترجمه کتاب «مردی که امضا نکرد» هم سعی کردم به کتاب متمم‌هایی اضافه کنم. در نمایشگاه کتاب خیلی از کسانی که کتاب را می‌خریدند، می‌گفتند ما به خاطر همین پاورقی‌هایی که شما نوشتید کتاب را می‌خریم. بعد از آن دیدیم این چه مدل خوبی است و تصمیم گرفتیم آن را ادامه دهیم.

آقای حسین مرتضی تمام اندیشکده‌هایی را که درباره ایران کار می‌کنند پیدا کرده است

شنی به کتاب «جنگ‌های ترکیبی آمریکا» اشاره کرد و گفت: مدتی گذشت تا اینکه این کتاب را به من معرفی کردند. این کتاب همانی بود که باید باشد. یعنی در مقایسه با تمام کتاب‌های سیاسی که من خوانده بودم، ویژگی‌های خوبی داشت. اولا اینکه نویسنده کتاب آقای حسین مرتضی خودشان یک پا مجری هستند؛ یعنی وقت را می‌شناسند و می‌دانند که باید دقیق و موثر و گزیده صحبت کنم. اگر کارهای ایشان را در فضای مجازی ببینید، می‌دانید که درباره هر گوشه از این کتاب، قبلا مقاله نوشته‌اند. بعد از آن مقالات است که به صرافت افتادند این مقاله‌ها را جمع کنند و در قالب یک کتاب منتشر کنند. ارتباط‌شان با ایران و محور مقاومت هم خوب بود. می‌دانید که هدف ایشان در نوشتن این کتاب پرداختن به ایران بود؛ آن هم زمانی که بحران مهسا امینی در ایران شکل گرفت. ولی یک زرنگی در نوشتن کتاب به خرج دادند. چطور؟ این موضوع را به کشورهای دیگر هم تسری دادند.

این مترجم با اشاره به ویژگی‌های کتاب، ادامه داد: آقای حسین مرتضی در کتاب مدام رفرنس داده است اما شاید مهارت یک دانشگاهی را نداشته‌اند تا رفرنس‌ها را در پاورقی بیاورند. من کتاب را خواندم و دیدم ایشان در حوزه اقتصاد، از اصطلاح‌های اقتصادی بسیار زیادی استفاده کرده است. ایشان محور استعمار آمریکا را، اقتصاد گرفته است. به همین دلیل به شرکت‌های سهامی که دارند دنیا را می‌چرخانند اشارات زیادی دارد. من با خودم گفتم خواننده معمولی ایرانی متوجه این اصطلاحات سهام و سود سهام و… می‌شوند؟ چون اصطلاحات انگلیسی بود و خود من هم خیلی از آنها سر در نمی‌آوردم، شروع به تحقیق کردم. بیشتر از اینکه ترجمه وقت من را بگیرد، تحقیق درباره این اصلاحات اقتصادی وقت من را گرفت. اینها را در پاورقی توضیح دادم و سعی کردم جزوه‌ای و ساده و سنجیده باشد. اضافه کردن پاورقی‌ها هیج آورده مالی برای من نداشت و من فقط برای خدمت کردن به این موضوع این کار را انجام دادم.

شنی افزود: وقتی جلوتر رفتم، خدا را شکر کردم که دارم این کتاب را می‌خوانم. ایشان تمام اندیشکده‌های دنیا را که دارند درباره ایران مطالعه می‌کنند پیدا کرده است؛ از چین بگیرید تا اروپا و آمریکا. من خودم اسم این اندیشکده‌ها را اصلا نشنیده بودم. دیدم فقط هم اشاره کرده‌اند و رد شده‌اند. من به صرافت افتادم که اینها را پیدا کنم و بشناسم و در کتاب معرفی کنم. به نظر من این برای جامعه اطلاعاتی و وزارت خارجه ما یک رفرنس است. من گشتم چنین کتابی را پیدا کنم که آیا کسی اطلاعی درباره این اندیشکده‌ها را دارد و آدم‌هایی را که در آن اندیشکده‌ها کار می‌کنند، می‌شناسد؟ چیزی پیدا نکردم. برای من خیلی جالب بود و سعی کردم کتاب را با اضافه کردن اطلاعات درباره این اندیشکده‌ها به شکل بهتری ترجمه کنم. البته کاش کتاب را قبلا دیده بودم تا بعد از اضافات من آن را چاپ می‌کردند. اگر قبل از چاپ کتاب را می‌دیدم، کتاب را به شکلی درمی‌آوردم که در جهان عرب خیلی بیشتر شنیده شود.

کاظم شنی گفت: وقتی پاورقی‌ها را زدم، به این فکر کردم چقدر خوب است این اطلاعاتی را که درباره اندیشکده‌ها جمع کردیم، در یک کتاب مستقل منتشر شود. این زحمتی که ایشان در این سال‌ها کشیده، باید در یک کتاب مستقل در دسترس مخاطب قرار بگیرد و به نظرم خیلی در شناخت ما از آمریکا کمک می‌کند.

این کتاب بیشتر به درد مسلمان‌ها می‌خورد و باید برای مسلمانان ترجمه شود

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کتاب ظرفیت ترجمه به زبان‌های دیگر را دارد یا نه، گفت: باید ببینی کدام کتاب به درد کدام کشور می‌خورد. آقای مرتضی وارد بحث‌های نظری درباره جنگ‌های ترکیبی نشده است. از آن بحث‌های نظری یک بخشی را که به درد تحلیل‌هایش در این کتاب می‌خورده، استفاده کرده است. این کتاب جنگ‌های ترکیبی را نگفته، بلکه به این جنگ‌ها از زاویه بحران‌های منطقه ما پرداخته است. در زبان انگلیسی کتاب‌های بسیار زیادی درباره جنگ‌های ترکیبی نوشته شده است. اگر شما بخواهی ناشر انگلیسی را جذب کنی تا این کتاب را بخواند باید آسی جلوی آن بگذاری که نتواند رد کند.

شنی در پایان گفت: این کتاب بیشتر به درد مسلمان‌ها می‌خورد. شاید اگر به اردو، برای چین شمالی، اندونزی، هند، مالزی و عربی منتشر شود، خوب باشد. ولی چون این کتاب سوگیری دارد، در کشورهای اروپایی هر ناشری طرف این کتاب نمی‌آید. آنها تحت فشارهای امنیتی هستند و واقعا اینطور نیست که در دنیای آزاد زندگی کنیم. اسرائیل در فضای فرهنگی اروپا خیلی نفوذ دارد. بله، ممکن است به زبان انگلیسی توسط ناشران مسلمان ترجمه شود ولی در همان جامعه اسلامی خودشان که کم هم نیستند پخش شود.